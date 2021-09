Kriterium-karsinnoissa starttaavan Vieskoffin sairastauko arveluttaa Jyrki Filatoffia – tavoitteena paikka neljän joukossa

Terhi Piispa-Helisten

Jyrki Filatoffin valmentama Vieskoff kuuluu nelivuotisikäluokan kärkivarsoihin. Tiistaina se starttaa Kriterium-karsinnoissa.

Jyrki Filatoffin kotikasvatti Vieskoff voitti heinäkuun alussa Pikkupelimanni-ajon Kaustisella. Heinäkuun lopun Pikkuprinssistä kotiin tuomisina oli hopeatila. Lahden Oulu Express-karsinnasta elokuun puolessa välissä Vieskoff selvitti tiensä finaaliin viidentenä valjakkona. Finaali jäi kuitenkin välistä.

"Ori ei ollut parhaimmillaan Lahdessa. Meillä oli useampi hevonen kipeänä, ja Vieskoff joutui myös sairastauolle”, valottaa valmentaja suojattinsa heikompaa esitystä Lahdessa.

Tiistai-illan Kriterium-karsintoihin Turun raviradalla hevosiaan valmentava Jyrki Filatoff lähtee hieman epävarmoin miettein.

"Ori tuntuu kotona hyvälle. Sairastauko asettaa omat kysymysmerkkinsä”, asettelee valmentaja sanansa harkiten.

Kuusi parasta pääsee kummastakin karsinnasta finaaliin. Paikka neljän joukossa ensimmäisestä karsinnasta on Vieskoffin tavoitteena. Tällöin lähtönopealle oriille pääsisi valitsemaan eturivin lähtöradan finaaliin.

Karsinnassa on kuitenkin hidasteena eturivin uloin lähtöpaikka.

"Taktisen puolen jätän Seppo Markkulan huoleksi. Jos satsaa lähtöön, on se varmaankin tauoltapaluustartissa poissa lopusta."

Vaikka Kriterium on neljävuotiaiden suomenhevosten pääkilpailu, ei Jyrki Filatoff ole tekemässä tilinpäätöstä Teivon mahdollisen finaalin jälkeen.

"Kaiken ollessa kunnossa voisi ohjelmassa olla Satakunta-ajo sekä Varsakunkku-finaali. Ajetaan melkein talveen asti kilpaa, sillä viisivuotiskausi on kuitenkin vähän rauhallisempi hevoselle."

Vieskoff on Filatoffin perheen oma kasvatti. Jyrkin vaimon Elinan nimissä oleva emätamma Kuminova on Vieskoffin lisäksi jättänyt myös Vieskoffin seitsemänvuotiaan täysveljen Rokkoffin, joka on tähän mennessä tienannut reilut 20 000 euroa.

Puheen kääntyessä tämän kesäiseen varsaan Vitteristä, innostuu Jyrki Filatoff.

"On tosi hienon näköinen tammavarsa. Olen myynytkin jokusen Kuminovan varsan. Katsotaan mitä kesällisen varsan kanssa tehdään. Kaikkia ei voi oikein pitääkään”, hymähtää Filatoff.

Filatoffin 15 valmennettavasta lähes puolet on suomenhevosia. Filatoff on tyytyväinen rotujakaumaan tallissaan.

"Nykyajan suomenhevoset ovat mukavia valmentaa. Hyvin saa sekä lämminveriset että suomenhevoset valmennettua Metsämäen valmennuspaikoilla”, kehuu Filatoff Turun raviradan valmennusolosuhteita.