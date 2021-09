Suomalaisten osaomistama hambovoittaja Captain Corey loukkaantui

Tämän vuoden kolmevuotiskuningas Amerikassa ja The Hambletonianin ykkönen Captain Corey on Travronden-median mukaan loukannut jalkansa. Ravivalmentaja Petri Salmelan ja torniolaisen kumppaninsa Kenneth Liljamaan osaomistama ori saattaa nyt siirtyä siitokseen.

Adam Ström/StallTZ

Captain Corey, tässä hambovoittajana The Meadowlandsin ovaalin maalissa viime, tuskin kilpailee tällä kaudella, ja koko urakin saattaa olla paketissa, vaikka vamma ei ole vakava.

Kaikki viime aikojen starttinsa, viisi viimeistä sisältäen The Hambletonianin karsinnan ja finaalin, voittanut Captain Corey (Googoo Gaagaa) on Pohjois-Amerikan raviratojen kuumin nimi, mutta nyt tuli muutoksia suunnitelmiin. Ori on kuuma myös ensi kauden siitosorimarkkinoilla, ja loukkaantuminen saattaa vauhdittaa sen syndikoimista siitokseen.

Captain Coreyn loukkaantumisesta kertoi Pohjoismaissa ensimmäisenä ruotsalainen Travronden-media (linkki).

Torniolainen mutta Ruotsissa ravivalmentajana vaikuttava Petri Salmela suunnitteli matkustavansa parin viikon päästä Lexingtoniin katsomaan Captain Coreyn ME:n tavoittelua ennätysnopealla Red Milen radalla. Vuorossa on seuraavaksi Pohjois-Amerikan ravien Triple Crownin kolmas osakilpailu Kentucky Futurity.

"Nyt ei tule matkaa oriille eikä minulle", Salmela harmittelee.

"Toisaalta en tiedä, olisinko vieläkään saanut lupaa saapua Yhdysvaltoihin, kun matkustaminen EU:sta on covidin takia edelleen tosi vaikeaa. Kavioluussa on murtuma, mutta vamma ei tosiaankaan ole paha. Kyseessä on ihan pienenpieni särö aivan kaviluun 'siivessä'. Siihen tarvittiin kolmas todellinen ekspertti edes havaitsemaan. Murtuma paranee melko nopeasti ja takuulla hyvin, mutta tämä kausi taitaa olla tässä joka tapauksessa."

Eikö vaarana ole, että siitosorisuunnitelmat lyödään lukkoon, eikä oritta enää nähdä sen jälkeenkään radoilla?

"On se varmaan niin. En osaa sanoa niin tarkasti. Vamma ei tosiaankaan estä kilpailemista jatkossa, mutta siitosorihommat saattavat tehdä niin. Tiimimme siitosoriekspertti Robert Lindström ja pääomistaja SRF Stablen Lennart Ågren kokoontuvat ilmeisesti tänään keskustelemaan jatkosta. Meidän pienosakkaiden ei tarvitse olla huolissaan. Asia ratkaistaan takuulla fiksusti, mutta mitä tapahtuu, sitä en osaa nyt sanoa."