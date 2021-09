Heikki Korhosella mielenkiintoinen kaksikko koelähdössä Kuopiossa – Venicen esikoisesta hyvä tunne

Anu Leppänen

Heikki Korhosella on jälleen tallissaan lupaavia nuoria hevosia.

Muutama viikko sitten aikansa menestystamma Venicen esikoinen Massimo Hoist (i. Muscle Hill) suoritti koelähdön hyväksytysti Kuopiossa Santtu Raitalan ohjastamana. Kasvattaja-omistaja Heikki Korhonen oli tyytyväinen kaksivuotiaan suojattinsa otteisiin.

"Vävyni Jukka Hakkarainen ajoi samassa koelähdössä omalla kaksivuotiaallaan Callela Vipdealillä (i. Quite Easy). Tarkoituksena oli ajaa koelähdöt hyväksytysti. Viimeisen kierroksen varsat tulivat 20–21 vauhteja. Maalin jälkeen pojat laskivat vielä vähän reippaammin varsoilla. Hyvä tunne jäi Massimo Hoistin koelähdöstä”, myhäilee Heikki Korhonen.

Kuopiolainen menestysvalmentaja ei kuitenkaan hätäile starttiin Massimo Hoistin kanssa.

"Ei me varmaankaan ajeta kaksivuotiaana kilpaa Massimo Hoistilla. Se on ronskin oloinen hevonen, ja luulen että sille tekee hyvää antaa kasvaa ensi vuoteen asti. Mielenkiintoista nähdä mihin asti ori kehittyy. Tällä hetkellä se on oikein hyvässä vaiheessa."

Massimo Hoist ei ole ainoa kaksivuotias Korhosen tallissa. Ensi tiistaiksi koelähtöön kotiradalle Kuopioon on tallin kaksivuotiaista ilmoitettu oriit Callela Nelson (i. Beer Summit) sekä Track Max (i. Trixton).

"Asiallisia varsoja kumpikin. Ajetaan kummallakin varsalla koelähdöt ennen hokkikelejä. Callela Nelsonin olemus miellyttää minua todella paljon. Vaikeahan näistä vielä on sanoa mihin kehittyvät, mutta miellyttäviä aihioita tämän vuoden kaksivuotiaat ovat”, pohtii Korhonen.

Tallin starttihevosista Callela Lincoln (i. Andover Hall) on tehnyt pienen sairastauon jälkeen kaksi starttia. Korhonen on ollut viisivuotiaan oriin otteisiin tyytyväinen vaikkei voittoja olekaan tullut.

"Torniossa laitoimme sille kokolaput starttiin, ja se kuumui siitä. Viimeksi Forssassa se tuli hyvin loppua. Ajattelin ilmoittaa sen Kriterium-päiväksi Teivoon, jos pisteet riittävät mukaan pääsyyn. Ajellaan kilpaa tasaisesti syksyn aikana."