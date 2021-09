"Pitää uskaltaa lähteä reissuun Ruotsin puolelle suomenhevosella" – Hannu Hietanen lähettää Joriinin Sundsvalliin ja antaa ohjat Ulf Erikssonille

Terhi Piispa-Helisten

Joriini puolustaa suomenhevosten kunniaa perjantaina Bergsåkerin raviradalla.

Hannu Hietasella on edessään mielenkiintoinen viikonloppu. Laihialaisvalmentaja suuntaa itse lauantaina Lappeenrantaan. Oman tallin Villihaave lukeutuu karsintavoittajana Villimiehen tammakilvan suosikeihin.

Perjantai-iltana Hietasen valmentama Joriini starttaa Ruotsin puolella Bergsåkerin raviradalla Sundsvallissa 2 640 metrin tasoitusajona ajettavassa Sleipners Nordiska Kamp -lähdössä. Illan yhdeksäntenä lähtönä ravattavan lähdön voittaja kuittaa 100 000 kruunua.

Hannu Hietanen oli kahden vaiheilla ilmoittaako Joriiniin Lappeenrantaan vai Ruotsiin.

"Laskeskelin, että Lappeeseen tullee sen verran kovat hevoset, että Bergsåkerin lähdöstä muodostuisi helpompi. Olimme kaksi vuotta samaisessa lähdössä toinen Joriniilla. Senkin puoleen olen luottavaisella mielellä”, kertoo Hannu Hietanen.

Joriinin ohjastajaksi vaihtuu valmentajan itsensä keskittyessä Lappeenrannan lähtöihin Ulf Eriksson. Bollnäsista kotoisin oleva Eriksson voitti reilu kuukausi takaperin Åby Stora Pris-lähdön Stefan Melanderin valmentamalla Milligan’s Schoolilla.

"Joriini on sinällään ihan helppoajoinen hevonen. Ulf Erikssonhan ajaa paljon kilpaa myös kylmäverisillä. En ole huolissani ohjastajanvaihdoksesta."

Bergsåkerin lähtö on Hietasen mukaan sopiva tehtävä ennen Turun PM-lähtöä, jossa kaksikolla on puolustettavanaan mestaruus. Puheen kääntyessä yhteisiin kylmäverilähtöihin korostaa Hietanen, kuinka tärkeätä suomenhevosihmisten on käyttää tarjolla olevat kilpailumahdollisuudet Ruotsissa.

"Pitää uskaltaa lähteä reissuun Ruotsin puolelle suomenhevosella. Ei lähtöjä tätä menoa avata lisää, jollei suomenhevosia ole enempää mukana lähdöissä”, toteaa Hietanen painokkaasti.

20 metrin takamatkalta matkaan kiihdyttävä Joriini tulee juoksemaan näillä näkymin ilman etukenkiä. Matkaan ori lähtee torstaina ja palaa kotiin lauantaina.

"Vaasan kautta on näppärä käydä kilpailumatkalla Ruotsissa. Vähän vaikea tietysti verrata Joriinia kilpakumppaneihin, mutta kyllä sen kaiken järjen mukaan pitäisi pystyä olemaan kolmen joukossa."