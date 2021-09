Calgary Games jatkoi vailla vastusta UET Grand Prixin karsinnoissa - astuu Menhammarissa ensi kaudella

Adam Ström/StallTZ

Tässä arkistokuvassa on suomalaisia legendoja Ruotsin Derbyn voittajakehässä seuranaan Calgary Gamesin hoitaja Frederica Sandberg. Timo Nurmos ja Jorma Kontio ovat saaneet keltaisen klubitakin Derbyn voiton kunniaksi. Pyhänä ori otti askeleen kohti Eurooppaderbyn eli UET Grand Prixin valloitusta.

Jorma Kontio sai ajaa superoriin rattailla sunnuntain lähdön niin kuin halusi. Alkuun ei tarvinnut ladata, sillä oli selvää, että se valjakko, joka keulan ensin saa, on valmis luovuttamaan piikin Calgary Gamesille. Ensimmäisellä takasuoralla Timo Nurmoksen valmennettava haki keulan, ja loppu oli todella epädramaattista voiton suhteen. Calgary Gamesille palautettiin kengät jalkaan - Derbyn se voitti "sukkasillaan" - mutta silläkään ei ollut edes kosmeetiista vaikutusta lopputuloksen suhteen.

Calgary Games (Readly Express) ravasi 2140 metriä 12,1, kun toisen karsinnan ykkönen San Moteur (Panne De Moteur) - Derbyn kolmonen meni niin ikään helponnäköisesti 12,2 oman karsintansa voitossa. Molemmat tienasivat 200000 kruunua, kun puolestaan Åbyssä ajettavan finaalin ykköspalkinto lauantaina yhdeksäs lokakuuta on kaksi miljoonaa kruunua.

Pariisissa ajettiin pyhänä vielä yksi karsinta, jossa seitsemän Keski-Euroopan valjakkoa taisteli neljästä viimeisestä paikasta Åbyn finaalissa. Solvallassa oli mukana taistelemassa paikoista auringossa kaksi Suomen Derbyn finalistia, Consalvo (Ready Cash) ja Sahara Jaeburn (Ready Cash). Kummankin juoksu meni vaikeaksi, sillä suosikkien päästyä keulaan vauhti ei ollut takahevosia suosivaa. Niille ei finaalipaikkoja irronnut. Kummallakaan ei silti ehkä ollut paras päivänsäkään: Consalvo oli kahdeksas ja Sahara Jaeburn viides.

"Calgary Gamesin rattailla ei tunne suurempia paineita", Jorma Kontio kertoi voittajahaastattelussa.

"Se on kokematon, mutta tasapainoinen ja erittäin toimiva. Lisäksi tiedän ajavani parhaalla hevosella. Se ei ole siis kovin pelottavaa."

Sunnuntain Solvallan merkittävimpiä uutisia olikin ehkä se, että Calgary Gamesin vaikuttaminen siitoksessa Menhammarissa eli kasvattajallaan kaudella 2022 on lyöty lukkoon.

"Margareta Wallenius-Kleberg halusi Calgary Gamesin siitokseen, kysyntä on jo nyt valtavaa ja olen tehnyt paljon yhteistyötä Menhammarin kanssa, joten ratkaisu oli aika ilmeinen", luetteli Timo Nurmos.

"Näin mennään siitä huolimatta, että tarjouksia ostaa ori on tullut jo monesta maasta ja aika isolla rahalla. Ori oli testeissä Menhammarissa ja kaikki toimii täydellisesti. Meidän täytyy nyt istua alas ja miettiä, miten siitostyö ja mahdollinen kilpailutus ajatellaan. Kaikki on sen suhteen auki, mutta oriilla on tarkoitus astuttaa keväällä ainakin. Pariisin talvimeetingiinkin se on jo kutsuttu ihan virallisesti, mutta aika näyttää, miten toimitaan. Seuraavaksi on UET:n finaali, sitten orinäyttely, jonka takia syksyn Breeders Crown näyttäisi nyt jäävän väliin. Sen jälkeen vain luoja tietää: ehkä talvimeeting, varmaankin siitoshommia."