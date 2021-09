Iina Aho haluaa kehittyä edelleen sekä monté- että kärrylähdöissä – siksi toiveena on suunnata uudelleen Ranskaan

Malin Albinsson/ MVAFoto

Iina Aho on ohjastanut 16-vuotiaasta asti. Väliin hän keskittyi lähes yksin omaan montéhen, mutta on taas viime vuosina ohjastanut enemmän myös kärrylähtöjä. Callmesally oli isä-Mikon valmennettavia.

Iina Ahon uravalinta on ollut pienestä pitäen selvä. Kaustisen seudulla ravitallia pitänyt Ahon perhe muutti Ruotsiin Iinan ollessa kolmevuotias vuosituhannen vaihteessa. Sirpa Aho kävi Ruotsin ammattivalmentajakurssin, ja hän pyöritti valmennustallia Åbyn-lisenssillä.

”Olen pienestä pitäen pyörinyt perheen hevosten kanssa. Äidin muuttaessa takaisin Suomeen me kolme sisarusta jäimme Ruotsiin. Auttelin sen jälkeen isän hevosten kanssa”, kertoo Iina.

Peruskoulun jälkeen hän päätyi Plönningen lukion hevoslinjaan Halmstadin läheisyydessä. Mikko-isä piti hevosiaan tuolloin Marjaana Alaviuhkolan tilalla Halmstadissa.

”Lukioaikana autoin aika paljon isää hevosten kanssa. Pääsin ratsastamaan ja ajamaan ensimmäiset lähdöt heti 16-vuotiaana.

Lukion jälkeen Iina suuntasi nopeasti työelämään. Perjantaina vietettyjen ylioppilasjuhlien jälkeen alkoivat työt maanantaina Conrad Lugauerin tallilla. Puolisentoista vuotta Iina ehti olla etelä-Ruotsissa Malmön lähettyvillä talliaan pitävän Lugauerin palveluksessa. Suurimman osan ajasta Iina oli vastuussa Lugauerin Ranskan filaalista.

”19-vuotiaana pääsin ratsastamaan Lugauerin hevosia Ranskassa. Sain todella hienon mahdollisuuden. Loppuvaiheessa sukkuloin kuitenkin Ranskan ja Ruotsin väliä. Sellaista reissaamista ei jaksa pitemmän päälle”.

Ranska veti Iinaa puoleensa Ruotsin sijaan. Hän vaihtoikin työnantajaa Ranskassa Souloy-Billiardin palvelukseen. Siellä vierähtikin vuosi.

”Montélla on lajina suuri merkitys minulle. Niinpä Ranska on aika luontainen paikka työskennellä hevosenhoitajana ja montératsastajana”.

Yhden talven Iina vietti myös Veijo Heiskasen hevosten kanssa Grosboissa. Iina halusi kuitenkin oppia vielä enemmän ranskalaisesta raviurheilusta. Hän päätti hakeutua töihin Vincennesin ulkopuolelle.

”Olin maaseudulla Jean-Francois Senetin luona puolisen vuotta. Tallin hevoset eivät juurikaan kilpailleet Vincennecissä. Ne riittivät kuitenkin oikein hyvin pienemmillä radoilla. Sielläkin maksetaan tunnetusti hyviä palkintoja”, kertoo Iina viimeisimmästä työpaikastaan Ranskassa.

Taitavana montératsastajana Iina sai ratsastaa paljon montélähtöjä Senetin palveluksessa. Melkeinpä tärkeämpänä asiana Iina nostaa esiin ranskan kielen oppimisen.

”Aiemmissa paikoissa olin pärjännyt englannilla hyvin. Nyt kukaan ei puhunut muuta kuin ranskaa. Yllättävän nopeasti pakon edessä oppii puhumaan ranskan kieltä”, naurahtaa Iina.

Koronaepidemian rajoitusten tullessa voimaan siirtyi Iina takaisin Ruotsiin isänsä tallille. Mikko Aho oli Iinan Ranskan vuosien aikana siirtänyt valmennustoimintansa Balltorpin valmennuskeskukseen Åbyn raviradan läheisyyteen Göteborgissa.

Syyskuun loppuun mennessä lakkautettavassa valmennuskeskuksessa valmensi hevosiaan muun muassa myös Veijo Heiskanen. Suomalaisvalmentajien oli siis etsittävä uusi osoite hevosilleen.

Heiskasen valitessa Suomen ja Vermon raviradan, valitsi isä ja tytär Aho Bjertorpin valmennuskeskuksen Axevallan läheisyydessä tämän vuoden toukokuussa.

Bjertorpin valmennuskeskus oli Åke Svanstedtin tukikohta ennen hänen muuttoaan Yhdysvaltoihin vuoden 2013 lopulla.

”Bjertorpissa on hyvät puitteet valmentaa hevosia. Ilmapiiri sekä ihmiset ovat oikein mukavia. Axevallan radalle tästä ajaa reiluun pariin kymmeneen minuuttiin.”

Alun perin Iina keskittyi lähes yksinomaan montélähtöihin. Viime vuosina Iina on myös nähty usein ohjastustehtävissä. Kärrylähtöjen ajamiseen on luonnollinen selitys.

”Montélähtöjä ratsastetaan parhaimmissa tapauksissa kaksi lähtöä illan aikana. Useimmiten vain yksi, ja eihän siinä ole taloudellisesti eikä ajankäytöllisesti järkeä kiertää yhden lähdön takia ympäri Ruotsia. Harmi, kun monté ei ole lähtenyt kehittymään Ruotsissa toivotulla tavalla”.

Montéa Iina ei ole hylkäämässä, päinvastoin. Koronarajoitusten hellittäessä on Iinan tarkoituksena suunnata takaisin montélähtöjen pariin Ranskaan.

”Ruotsissa on toki mukava olla. Samalla autoin isääni muutossa Bjertorpiin. Kaipaan kuitenkin Ranskaan, se ei ole salaisuus. Monté on kuitenkin ykkösasia, kärrylähtöjä on kuitenkin tärkeä ajaa yhä enemmän. Kroppa ei kestä loputtomiin montéa. Olisi mukava pystyä elättämään itsensä sekä ratsastamisella että ohjastamisella."

Ranskassa hänellä on niin sanottu ammattilaislisenssi montéssa. Hän ratsastaa parhaiden ratsastajien joukossa. Ruotsissa montératsastajana on lähes mahdottomuus elättää itsensä. Ranskassa tämä onnistuu suuremmalta joukolta ratsastajia.

”Pärjätessäni montélähdöissä ansaitsin joinakin kuukausina enemmän lähtöjen ratsastamisesta kuin hevosenhoitajan palkkani oli”, vertailee Iina Ranskan ja Ruotsin montékulttuurin eroja.

Iina Aholla on Ranskassa montén ammattilaislisenssi, ja hän kaavailee paluuta Ranskaan kehittyäkseen edelleen ratsastajana. Tässä ohjastettavana on Galactica.

Vaikka Iina Aho on asunut Ruotsissa valtaosan elämästään, eivät suomalaiset sukujuuret ole unohtuneet. Suomen kieli on hallussa, sillä perheen sisällä pyritään puhumaan suomea.

”Ennen koronarajoituksia pyrin käymään kerran vuodessa tapaamassa sukua Suomessa. En sitten tiedä kuinka suomalaiseksi itseni tunnen. Olen asunut Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa”, naurahtaa Iina.

Yksi haave Iinalla on Suomen suhteen. Hän ei ole koskaan päässyt ratsastamaan kilpaa synnyinmaassaan. Hänen piti ratsastaa vuoden 2017 Finlandia-päivän montélähdössä Twigs Voicia. Poisjäänti vesitti kuitenkin sen.

”Meitä suomalaisia on sen verran paljon nykyään Ruotsissa. Saa hyvin rakennettua suhdeverkostoa Suomen suuntaan montenkin osalta.”

Vaikka Iina on saanut ratsastaa useammalla hienolla hevosella uransa aikana. Nousee kuitenkin yksi hevonen kaikkien yläpuolelle, perheen oma Art On Line.

Nyt 14-vuotias ruuna ansaitsi urallaan lähes neljä miljoonaa kruunua ja sijoittui puolessa uran 139 startissaan kolmen parhaan joukkoon. Ruuna voitti kärrylähdön Vincennesissä Conrad Lugauerin ajamana. Iina voitti paljon montélähtöjä Art On Linella Ruotsissa ja menestyi mukavasti aina Vincennesiä myöten sen kanssa.

”Uskomaton hevonen, joka teki koko uransa isän valmennuksesta käsin. Hienoja hetkiä ja muistoja, jotka eivät pyyhkiydy pois ihan heti mielestä”.

Adam Ström

