Hippoksen eläinlääkäri Tala: "Hyvinvointitarkastukset taas jo käynnissä - sävy hymyilevä ja neuvoja tarjoava"

Ville Toivonen

Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala on ravien tallialueiden valvova silmä. Hän toivoo äärimmäistä ajattelevaisuutta juuri nyt "jos haluamme varmistaa, että toiminta jatkuu".

Martti Tala kertoi asiasta muun muassa, että koronapandemian keskeyttämät hevosten hyvinvointitarkastukset ravien maakuntaradoilla ovat taas täydessä käynnissä. Niissä kiinnitetään erityistä huomiota hevosten suihin - toki muihinkin hyvinvointiasioihin.

"Tarkastuksia oli alkuun viidellä maakuntaradalla", kertoo Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Tala.

"Nyt rinkiä on laajennettu kymmeneen rataan ja tarkoitus on ulottaa tarkastuksia kaikille maakuntaradoille (nykyään 19 ravirataa). Sävy on tarkoitus pitää hymyilevänä ja neuvontaa tarjoavana. Tarkastukset on myös otettu aivan vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin. Ihmiset ovat olleet esimerkiksi itsekin kiinnostuneita katsomaan suuhun ja saamaan lisätietoa suun terveydestä."

"Tarkastukset sisältävät muutakin, mutta niihin kuuluu keskimäärin puolitoista minuuttia kestävä suun tarkastus -osio. Tässä suukohussa ollaan ehkä hieman eksytty ytimestä. Sehän on tärkeä asia, kuten moni muukin kohta eläimen terveydessä. Siksihän Suomen Hippos nimenomaan tilasi tutkimuksen hevosten suiden tilasta. Tietous on lisääntynyt tutkimisen myötä - aivan kuten nykyään tiedetään paljon enemmän hevosten sydämistä ja nivelistä. Samoin näiden kaikkien hoitomenetelmät ovat kehittyneet viimeisen 20 vuoden aikana huimasti."

"Tärkeää on, mitä hevosen suuhun kommunikointia avittamaan laitetaan, mutta ennen sitä ihmisten muukin toiminta. Kuinka ohjista pidetään kiinni, kuinka hevosen suun terveydestä huolehditaan muuten ja kaikkiaan kohtia on monia. Hevosenkin suussa voi olla vaurioita, vaikkei siellä olisi kuolaimia lainkaan. Tästä kaikesta yritetään saada tietoa ja toisaalta käydä keskustelua sekä tehdä neuvontaa raviurheilun laji-ihmisten suuntaan."

Myös Pohjoismainen yhteistyö sujuu ilmeisesti?

"No, näin voisi ajatella, kun olen juuri tulossa pohjoismaisten keskusjärjestöeläinlääkäreiden ja dopingtutkijoiden kokoontumisesta NEMAC:sta (Nordic equine medication and antidoping comittee) juuri. Se järjestettiin tällä kertaa meillä Suomessa ja Haikon kartanossa, ja ainakin puitteet tekivät hyvän vaikutuksen vieraisiin. Mitään maata mullistavaa ei ilmaantunut, mutta yhteispeli toimii. Vaikka eihän esimerkiksi Tanskan ja Norjan urheilun tulevaisuus näytä kovin ruusuiselta. Ruotsissa on hyvä talous lajissa, mutta omat ongelmansa sielläkin. Yhteystyö pelaa kuitenkin ja kollegoilta saa aina uutta oppia - tällaiset ammatilliset kohtaamiset ja verkostoituminen ovat aina arvokkaita."

Mitä muuta kotimaisen raviurheilun pyörittämisessä on keskusjärjestön eläinlääkärin näkökulmasta pinnalla juuri nyt?

"Vuodenvaihteessahan ajotaparangaistukset tiukkenevat olennaisesti, mikä on varmasti hyvä asia. Haasteena on asian jalkauttaminen kilpailutasolle. Miten oppi saadaan jaettua koko ravituomarikunnalle ja siitä eteenpäin sekä mielellään jo ennen h-hetkeä kilpailijoille myös. Se on enemmän ravituomarijärjestelmän haaste juuri nyt, mutta tärkeä asia koko lajin näkökulmasta."

