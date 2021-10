Expressen: Propulsionin "velkaa" ulosmitataan uusista palkinnoista

Laineet eivät piene ehkä vielä vähään aikaan ns. Propulsion-skandaalissa. Nyt Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö ST on alkanut ulosmitata Propulsionin palautettavia palkintorahoja, noin 2,6 miljoonaa euroa, huippuoriin tallin voittamista uusista palkinnoista.

Terhi Piispa-Helisten

Propulsionin tulokset Ruotsissa: 45 kertaa hylätty. Propulsion päätti uransa Elitloppet-voittajana, mutta pudotettiin pian urotyön jälkeen jalustaltaan.

Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että keskusjärjestö ST:n kärsivällisyys on loppunut Propulsion-asiassa. Keskusjärjestö on alkanut pidättää Propulsionin omistajan Brixton Medicalin palautettavia palkintorahoja tallin uudempien hevosten juoksemista palkinnoista. Tallin hevosten juoksemat syyskuun palkinnot ulosmitattiin, ja kysymys kuuluu, jatketaanko meininkiä siihen asti, kunnes velka on kuitattu?

Amerikkalaissyntyinen Propulsionhan (isä Muscle Hill) oli Euroopan parhaita ravureita 2015-2020, mutta Elitloppetin voiton 2020 jälkeen tuli ilmi, että hevonen oli kilpaillut koko Euroopan uskomattoman uransa hermokatkaistuna. Operaatio, joka oli Amerikassa sallittu, mutta Euroopassa ehdottoman kielletty ja dopingiin verrattava toimi. Näin tulokset hylättiin jälkikäteen ja palkintoja alettiin periä takaisin. Ruotsin keskusjärjestö on jo palauttanut Propulsionin Suomesta juoksemat rahat. Tulojärjestykset oriin juoksemissa Finlandia-ajoissa on korjattu ja palkinnot lähetetty niiden oikeille saajille.

Propulsionin omistaja Brixton Medical ja valmentaja Daniel Redén ovat riitauttaneet asian, eikä palkintoja ole kuulunut takaisin. Näin ST on ryhtynyt toimeen ja pysättänyt palkinnonmaksun Redénin valmentamista Brixton Medicalin hevosten voittamista rahoista syyskuussa. Kyse on kahdeksasta miljoonasta, sillä tallin hevoset veivät syyskuussa sekä Tammaderbyn (Honey Meras) että Kriteriumin (Francesco Zet), mutta ulosmitattavaa riittää tästä eteenkin päin, jos tällä tiellä edetään.

"Tälle ei ole mitään muodollista estettä", toteaa Expressenin uutisessa ST:n toimitusjohtaja Maria Croon.

"Kärsivällisyys loppui. Meillä on nyt neuvotteluyhteys vastapuoleen, enkä sano että palkintoja ulosmitataan joka kuukausi, en kommentoi sitä asiaa."

Daniel Redén itse on virallisissa papereissa Brixton Medicalin toimitusjohtaja ja omistaja. Aiempi omistaja Bengt Ågerup on Ruotsin valtiolle paljon suuremmassakin velkasuhteessa, sillä valtio yrittää periä Ågerupilta miljardiluokan summaa kruunuissa mitattuna. Verotettava summa syntyi valtion mukaan Ågerupin myydessä jättisummasta lääkeyhtiönsä. Ågerup puolestaan väittää asuneensa vuodet ulkomailla.

