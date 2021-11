Uutispommi: Tetrick Wania vaihtoi omistajaa

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Tetrick Wania ja Riina Rekilä voittajina Solvallassa lokakuun alussa. Mahtava lahjakkuus ja siniverisistä siniverisin ori on siirtynyt saksalaisomistukseen.

Kuudessa alku-uransa kisassaan kolme Suomen ennätystä tehtaillut Tetrick Wania on myyty. 2-vuotiaan ravurisensaation osti sen kasvattaja-omistaja-valmentaja Riina Rekilältä saksalainen suurhevosenomistaja Karin Walter-Mommert.

”Olen iloinen, että Riina myi hevosen minulle. Lupasin Riinalle, että pidän huolta Tetrick Waniasta orin elämän loppuun saakka. Täytyy muistaa, että kyseessä on hevonen, ei kone. Siltä ei voi vaatia mahdottomia. On kunnia saada omistukseen tällainen hevonen”, kommentoi Karin Walter-Mommert.

Kaikkien aikojen suomalaislupauksiin kuuluvan Tetrick Wanian tuorein startti on Jägersrosta 2. marraskuuta. Ori voitti tuolloin Svensk Uppfödningslöpning-karsinnan kanuunasuorituksella ja uudella SE-tuloksella 12,8aly. Kisan finaali ravataan 20. marraskuuta.

”Teimme kaupat tänään, ja puhumme Riinan kanssa huomenna lisää. Kuuntelen tarkasti, mitä Riinalla on sanottavanaan orista ja sen jatkosta. Ajaako ensi viikon lauantaina Jägersrossa Riina vai meidän luotto-ohjastaja Michael Nimczyk, ratkeaa huomisen keskustelun perusteella. Samoin ratkeaa orin tuleva valmentaja”, Walter-Mommert lausuu.

”Meillä on hevosia Ruotsissa ja täällä Pohjois-Saksassa sijaitsevassa tallissamme. Ruotsissa ravureitamme valmentavat Conrad Lugauer ja Kolgjinit. Kilpahevosia omistamme noin sata, ja eläköityneitä hevosia on saman verran. Rakastan hevosia. Minulle tärkeintä ei ole voitto vaan se, että hevonen tulee terveenä maaliin. Meillä on täällä Saksassa 28- ja jopa 30-vuotiaita hevosia. Kun tulee aika lopettaa ne – eli saattaa sateenkaaren päähän, kuten tapaan sanoa -, olen niiden mukana sillä matkalla. En jätä hevosiani silloinkaan yksin, olen sen niille velkaa.”

Tetrick Wania on tulikuuma nimi paitsi kilpailunäyttöjensä myös sukunsa osalta. Kyseessä on ravurimarkkinoiden ykkössiitosoriksi nousseen Walnerin pikkuveli. Tetrick Wanian isä on USA:n siitosmarkkinoita viime vuodet hallinnut Muscle Hill.

Kauppasummasta Walter-Mommert ei halua puhua, mutta hyvin todennäköistä on, että summa on suurin koskaan suomalaishevosesta maksettu.

Walter-Mommert on harrastanut raveja pitkään. Häneltä löytyy myös kilvanajosta kokemusta. Voittoja Walter-Mommertilla on ohjastajana tilillä parisataa kappaletta. Hän liputtaa puhtaan urheilun puolesta.

”Vihaan dopingia. Hevosten pitää olla terveitä ja treenattuja, mutta vilpillisiä keinoja ei saa käyttää. Raviurheilu on eleganttia ja taktista urheilua. Kun ostat hevosen, ostat tunteita”, Walter-Mommert muotoilee.