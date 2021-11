Marko Kreivi: "Ecurie D. tauolle ja kohti siitosorihommia - saa Svanstedtillä seuraa Åbyn ennätyskaksivuotiaasta Pure Countessista"

Riku Niittynen

Marko Kreivi ja Süleyman Yuksel juhlimassa Vermossa Ecurie D.:n kolmevuotiaiden Euroopan mestaruutta

Ecurie D. on viettänyt loppukauden USA:ssa. Ensin kuusi viikkoa karanteenissa, koska orihevosille vaatimus on sellainen. Sen jälkeen Ecurie D. (Infinitf) kohtasi Pohjois-Amerikan huiput ensin Lexingtonissa ja sitten Meadowlandsissa voitokkaasti. Lexingtonissa ori paineli uuden valmentajansa Åke Svanstedtin ohjastamana kilometriajassa 08,9. The Allerage Farms -lähdön ykköspalkinto oli 67000 dollaria. Meadowlandsin Breeders Crownissa voittoon riitti 09,6 ja tiliä tuli peräti 325000 dollaria. Osallistuminen aikuisten hevosten Breeders Crowniin ei tosin tullut ilmaiseksi. Ecurie D. pääsi mukaan sakkomaksulla, joka oli 62500 taalaa, ja tokihan koko hanke kuljettaa ori Amerikkaan oli iso operaatio.

Nyt oriin omistajat Marko Kreivi ja Süleyman Yüksel kertovat sopineensa yhdessä Svanstedtin kanssa, että toisaalta tähtäin käännetään kohti ensi kautta - toisaalta kohti siitosoriin uraa. Ensi lauantain Meadowlandsin TGV:n finaalit jäävät siis väliin.

"Keskustelimme Åken kanssa, ja totesimme, että tällä kaudella ori on tehnyt työnsä", Marko Kreivi sanoo.

"Oriissa ei ole vikaa, mutta se jouduttiin laittamaan aika tiukalla aikataululla vireeseen karanteenin jälkeen, ja startit olivat kova rykäisy siltä. Nyt lisäksi otetaan oriista spermatestejä, pakastetaan siementä ja muutenkin harjoitellaan siitosorihommia. Joten tässä kohtaa oli sopiva jättää se huiliin ja kohti talvitreeniä, josta ponnistetaan toivottavasti kohti menestykseksästä ensi kautta. Ensi kaudeksi on lisäksi muutamia vaihtoehtoja siitosorihommille,ja mahdollinen syndikoiminenkin voi olla edessä. Kuitenkin ajatus on siis ajaa kilpaa myös."

"Ori on sopivasti erisukuinen Pohjois-Amerikkaan, ja kysyntää on olemassa. Esimerkiksi olen leikkinyt omilla tammoillani piirustuspöydällä oriin kumppaneina, ja sukusiitos jää täysjenkkitammoilla mukavan alhaiseksi. Varmaankin lähetän sille joitain omia tammojanikin. Katsotaan kuitenkin ensin, mitä tapahtuu. Ensi vuoteen on joka tapauksessa siiretty katseet."

Kreivi on merkittävä uusi hevoskasvattaja Ruotsin ja muillakin markkinoilla. Kreivin Göteborg Smart Repair Center AB:n kasvatit tuntee Pure-alkuliitteestään. Niitä on myyty huutokaupoissa ja osan Kreivi on pitänyt itse, joko alun perin tai huutamalla varsojaan sisään huutokaupoissa. Alku on joka tapauksessa lupaava silläkin rintamalla.

Sunnuntaina ori Pure Atlas (Father Patrick) otti uransa avausvoiton Åbyssä vauhdikkaalla lopetuksella. Se jäi avausstartissaan Uppfödningsloppetin karsinnassa pussiin ja ulos finaalista Tetrick Wanian (Muscle Hill) voittaessa. Se jatkaa Jerry Riordanin tallissa, mutta ikätoveri tamma Pure Countess (Chapter Seven) on siirtymässä Åke Svanstedtin valmennukseen Floridaan. Pure Countess meni avausstartissaan ennätyksiä hipoen 15,7 voltista.

"Pure Countess on maksettu Amerikan kolmevuotislähtöihin, ja Åke sanoi, lähetä tänne vaan ja aletaan silläkin mennä kohti ensi kautta. Näin päätin nyt tehdä. Riordanin varsa jatkaa Halmstadissa ja on aika lupaava myös. Jerry sanoi, että se menee tässä vaiheessa paremmin kuin Aetos Kronos (Bold Eagle). Tietenkin jatkossa on pitkä matka tuon oriin saavutuksiin, mutta ainakin lupaavalta näyttää."