Katso video: Tetrick Wania voitti suurkilpailun lähtölaukasta huolimatta

MIKAEL ROSENQUIST / TR BILD

Tetrick Wania ja Riina Rekilä veivät Svensk Uppfödningslöppningin voiton Jägersrossa.

Riina Rekilä ohjasti lauantaina arvokkaan voiton valmentamallaan ja kasvattamallaan Tetrick Wanialla Jägersron radalla Malmössä. 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöppningin ykköspalkinto oli 700 000 kruunua, mutta premiechans-käytännön ansiosta Tetrick Wania kuittasi saksalaiselle omistajalleen Karin Walter-Mommertille tuplatut 1,4 miljoonan kruunun ykkösrahat. Voittajan kilometriaika 1 640 metrin ryhmäajossa oli 1.13,8.

Tetrick Wania oli lähdön selkeä ennakkosuosikki, mutta voitto ei tullut kumartamalla. Ensimmäinen lähtöyritys uusittiin ja uusinnan aiheuttanut kilpakumppani Custom Chef jäi pois. Hyväksytyllä kerralla Tetrick Wania otti lähtölaukan, mutta kiersi vielä ylivoimaiseksi voittajaksi.

"Hevonen painoi vähän toiselle ohjalle ja minun piti korjata sitä, ja siitä tuli laukka. Laukka säikäytti, mutta ajattelin, etteivät muut ehtineet vielä liian kauas. Tähän hevoseen voi luottaa", Rekilä kertoi ATG:n lähetyksessä.

Haastattelijan kysymykseen siitä, miten hyvä hevonen voi joskus tulevaisuudessa olla, Rekilä vastasi, että kyseessä on todellinen lahjakkuus.

"Tietysti kaiken pitää mennä hyvin myös tulevaisuudessa. Mutta luokkaa hevosella on niin paljon, että Elitloppet on voitettu huonompiluokkaisella hevosellakin."

Omistaja Karin Walter-Mommert oli onnellinen lähdön jälkeen.

"Olen syvästi vaikuttunut! Hevonen laukkasi lähdössä, ja ehdin jo ajatella, että ok, hevonenhan on vasta kaksivuotias. Hevonen on erittäin hieno ja olen todella tyytyväinen myös Riinaan. Mutta meidän pitää muistaa, että hevonen tarvitsee myös lepoa, nyt se jää tauolle", hän kertoi ATG:n haastattelussa lähdön jälkeen.

Voitto oli siinäkin mielessä historiallinen, että se oli ensimmäinen naisohjastajalle Ruotsin suurimmissa ikäluokkakilpailuissa.

Toiseksi lähdössä sijoittui Monastery Boko ennen Julia Sisua. Suomalaisten LVI Joonas Uutinen ja Rakennus Iiro Oy:n omistama Beat It oli viides ajalla 1.14,6. Tammaa valmentaa Mattias Djuse ja ohjasti Magnus A Djuse.

Lähdön voi katsoa ATG:n arkistosta tästä linkistä

Lähdön ympärillä oli dramatiikkaa jo tuntikausia ennen itse kilpailua. Adrian Kolgjinin valmentamat Hepburn ja Urban Africa joutuivat jäämään pois lähdöstä sääntörikkeen takia.

Travronden kertoi uutisessaan, että hevosten olisi pitänyt olla lähdön muiden osallistujien tapaan kilpailuun kuuluvan suurkilpailusäännön perusteella tarkkailutallissa raviradalla jo kello 10, mutta ne saapuivat vasta 40 minuuttia myöhemmin. Kolgjini otti uutisessa asian omaan organisaationsa piikkiin ja harmitteli inhimillistä erehdystä. Hän myös muistutti, että he ovat itse valvontatallin käyttämisen puolestapuhujia.

Lue myös:

”Sydämeni sanoo, että Riina ansaitsee ajaa tämän kisan” - Tetrick Wanian tulevaisuuden kuviot ovat selvillä