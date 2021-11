”Sydämeni sanoo, että Riina ansaitsee ajaa tämän kisan” - Tetrick Wanian tulevaisuuden kuviot ovat selvillä

Ville Toivonen

Arkistokuvassa Tetrick Wania on juuri vuosikkaaksi kääntyneenä lähimpänä Riina Rekilää Hämeenkyrössä. Nyt se on yksi maailman ravuripopulaation kiinnostavimmista nimistä.

Saksalainen Karin Walter-Mommert hankki suomalaisittain historiallisen huomattavalla kaupalla kaksivuotistitaanin Tetrick Wanian itselleen. Walter-Mommert kommentoi perjantaina MT Ravinetille, että hän neuvottelee lauantaina orin jatkosta Tetrick Wanian kasvattajan ja entisen omistajan Riina Rekilän kanssa.

Neuvonpidon jälkeen Walter-Mommert teki päätöksen, että Rekilä jatkaa orin ohjissa tulevana lauantaina Malmön Jägersron raviradalla kisattavassa Svensk Uppfödningslöpningenin finaalissa.

”Mietin asiaa kaksi tai kolme tuntia. Se oli vaikea päätös. Sydämeni sanoo, että Riina ansaitsee ajaa tämän kisan. Hän on tehnyt Tetrick Wanian alusta alkaen. Hän on hoitanut oria sen syntymästä saakka. Tämä on viimeinen kisa Tetrickillä ja Riinalla yhdessä, Michael ehtii ohjastamaan orilla ensi kaudella”, Walter-Mommert sanoo heidän luotto-ohjastajaansa Michael Nimczykiin viitaten.

”Sanoin Riinalle, että kävi lauantain kisassa miten kävi, kaikki vaihtoehdot ovat ok. Ei mitään paineita, jos tulee laukka, halaan startin jälkeen sinua silti. Kerroin hänelle, että aja kisa, pidä hauskaa ja nauti!”

Tetrick Wania on Svensk Uppfödningslöpningenin finaalin selvä ennakkosuosikki. Kyseessä on Ruotsin suurin kaksivuotislähtö. Tetrick Wania on niin kutsuttu premiechansen-varsa eli se tienaa Svensk Uppfödningslöpningenissä saavuttamansa palkintorahat kaksinkertaisina. Näin ollen Tetrick Wania tavoittelee kisasta 1,4 miljoonan kruunun ensipalkintoa.

Tetrick Wania valmistautuu finaaliin Rekilän kanssa Ruotsissa. Talven ajaksi supervarsa jää Rekilän hoiviin Mahnalanselän rannalle Hämeenkyröön.

”Lauantain kisan jälkeen kausi on ohi. Nuori hevonen tarvitsee tauon ja lepoa. Sen täytyy kasvaa rauhassa. Tetrick Wania tulee olemaan talvella kolme kuukautta Riinan luona, ja sitten ori siirtyy Michaelin treeniin. Hän pitää talliaan Willichissä läntisessä Saksassa. Meillä on karsinoita vuokralla Ruotsissa Kolgjinien luona, ja Tetrick Wania viettää sielläkin Michaelin kanssa paljon aikaa. Riina on myös ensi kaudella isossa roolissa, kun hänellä on kokemusta orista ja Ruotsissa kilpailemisesta. Kuuntelen mielelläni hänen ohjeitaan ja neuvojaan”, Walter-Mommert kommentoi.

Hänen miehensä Ulrich Mommert on tullut tunnetuksi itävaltalaisen sähköyhtiön ZKW:n omistajana. Mommert osti ZKW:n 1982 sen ollessa konkurssikypsä, ja hän myi kukoistukseen nousseen yrityksensä eteläkorealaisjätti LG:lle kolme vuotta sitten 1,2 miljardin dollarin hintaan. Mommertin omistuksiin kuuluu Berliinin ravirata-tapahtumakeskus Mariendorf. Kyseessä on Saksan suurin ravirata.

”Monesti kuvitellaan, että kun antaa hevosesta paljon rahaa, saa päättää kaiken itse. Minä kuuntelen kuitenkin mielelläni myös muita. Meillä oli Riinan kanssa hyvä keskustelu, ja arvostan hänen ammattitaitoaan korkealle. Rehellisesti sanoen, en olisi uskonut, että Tetrick Wanian ostosta kehittyy tällainen hyökyaalto, joka iskee Suomesta, Ruotsista ja muistakin Pohjoismaista. Kyllä tästä hankinnasta on Saksassakin puhuttu, mutta ei niin paljon. Ja minä kun luulin, että ostan vain hevosen, mutta tämä hevonen merkitseekin ihmisille selvästi paljon”, Walter-Mommert muotoilee.

Tetrick Wania on tulikuuma nimi paitsi kilpailunäyttöjensä myös sukunsa osalta. Kyseessä on ravurimarkkinoiden ykkössiitosoriksi nousseen Walnerin pikkuveli. Tetrick Wanian isä on USA:n siitosmarkkinoita viime vuodet hallinnut Muscle Hill.

Walter-Mommertilla on eurooppalaisille kasvattajille tulevaisuutta varten lupaavia uutisia. Walter-Mommert sanoo tavan takaa, että ”Tetrick is for everyone”.

”Tetrick kuuluu kaikille, pienkasvattajillekin. Emme vielä tiedä, tuleeko Tetrick Waniasta siitosoria, sen aika näyttää. Mutta jos tulee, tavoite on, että ori on Suomen, Ruotsin, Saksan, Alankomaiden, Ranskan ja muiden eurooppalaisten tammanomistajien käytössä. Tarkoitan, että myös ihan tavallisten tammanomistajien käytössä. Ori tulee kilpailemaan paljon Euroopassa, ja toivottavasti sitten toimimaan samalla mantereella myös jalostuskäytössä", Walter-Mommert suunnittelee.

"Minä en ole tärkeä, mutta Tetrick Wania on. Kyseessä on poikkeuksellinen lahjakkuus, mutta kuten eilen sanoin, pääasia on aina se, että ori tulee terveenä, ei välttämättä ensimmäisenä, maaliin. Haluan, että Tetrick on seuranani seuraavat 30 vuotta.”