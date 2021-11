”Helvetillinen tuska on, että pitäisi päästä hevosella ajamaan” - Selkäleikkauksesta toipuvalla Tero Mäenpäällä on edessään sairausloma

Ville Toivonen

Hiljattain viisikymppisiään viettänyt Tero Mäenpää joutuu ottamaan hetken aikaa iisimmin.

Jämsän raviradalla runsaat viisi vuotta valmentanut Tero Mäenpää oli perjantaina selkäoperaatiossa. Leikkaus suoritettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Operaatio oli Mäenpäälle toinen laatuaan.

”Ensimmäisestä selkäleikkauksesta on aikaa 20 vuotta. Jos tällä pääsisi nyt seuraavat 20 vuotta. Laskivat jo kotiin, ja sohvalla tässä köllöttelen. Välilevyn tyrän poistivat silloin ensimmäisellä kerralla, ja sama homma oli nytkin” , kertoo Tero Mäenpää.

”Tapauksilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Ensimmäinen kerta olikin vakavampi paikka. Aamulla tuli kaikki alle, ja operaatio tehtiin hätäleikkauksena. Tämänkertaisen leikkauksen takana oli se, kun tipuin toukokuun alussa kuorma-autosta lonkka edellä maahan. Luulin, että vain lonkka otti iskua. Kipu yltyi sitten ajan saatossa sietämättömäksi. Koetin ajaa kilpaakin, mutta ei siitä mitään tullut. Treenaamaan kykeni, kun jalkoja pystyy siinä pitämään alempana.”

Mäenpään selkärangassa ei ole rakenteellista vikaa.

”Oli sillä tavalla tuuria, että leikkauksessa ei tarvinnut kajota luihin. Nikamat ovat hyvät, ja siellä on tasaiset välit. Ranka on kunnossa”, syksyllä 50 vuotta täyttänyt Mäenpää toteaa.

Hän on kuukauden sairauslomalla.

”Kotosella pitää malttaa nyt olla. Kävelylenkeillä saa käydä, mutta puhelimen välityksellä pitää aluksi treenihommat neuvoa. Saa nähdä, kuinka monta päivää mies kestää sitä. Tämä viikko menee tässä paperihommissa, ja voinnin mukaan edetään sitten. Kilvanajosta en osaa sanoa. Kuskeja kyllä löytyy, kunhan joku vain valmentaa hevoset. Kärryille ei hetkeen pääse, selässä on kuitenkin kuuden-seitsemän sentin haava ja päällä haavaniitit.”

Mäenpää kiittelee tallin toimintaa pyörittävää apuverkostoa.

”Arki rullaa sujuvasti. Porukkata on hyvästi, ja täytyy sanoa iso kiitos apujoukoille, jotka tulivat hätiin. Väkeä on niin runsaasti jeesimässä, että tässä kun mennään muutama päivä eteenpäin, niin pitää alkaa heille keksiä ylimääräistä hommaa”, Mäenpää nauraa.

”Tänään hevosia menee klinikalle omistajan viemänä. Keskiviikkona kaveri kuljettaa starttaavat Vermoon, ja torstaina tuttu vie hevosia Lahteen. Tytöt saavat sitten keskenään sumplia, kuka kulkee mihinkin raveihin. Viikko kerrallaan mennään, eikä mitään propleemia ole. Jahka itse pääsen liikkeelle, niin alan hoitaa yrityksen juoksevia asioita. Pitää putsata työpöytää ja raivata rästihommia pois.”

Mäenpää on kuluttanut toipilaana ollessaan aikaa kotimaisen viihteen ja ravien parissa.

”Pirunpeltoa olen katsellut tiiviisti eilisestä aamusta alkaen. Tänä aamuna kävin 500 metrin lenkin, ja sitten jatkoin Pirunpellon katsomista. Myös raveja on tullut seurattua ahkerasti.”

Pysähtyminen tuntuu toimen miehelle vieraalta.

”Helvetillinen tuska on, että pitäisi päästä hevosella ajamaan. 30 vuotta on tullut ajettua melkein joka päivä, joten kyllä tässä sillä tavalla hullu on. Nyt näitä itsestäänselvinä pitämiään asioita oppii kyllä arvostamaan.”

Mäenpään tallissa on reilut parikymmentä ravuria, ja painopiste kallistuu hänelle ominaiseen tapaan suomenhevosten puolelle. Starttihevosista Mäenpää nostaa esille Teppo Tuiskun, Kukkarosuon Akun ja Hymynvirneen. 12:sta kisastaan yhdeksän voittanut ja 8-vuotiaaksi varttunut Hymynvälke on tulossa pian koelähtöön. Ori kilpaili viime kaudella vain kerran, ja siitäkin alkaa olla aikaa puolitoista vuotta.

”Paljon on nuoria, ja joukossa on muutama varsin mukavakin. Aika näyttää, miten hyviä ne lopulta ovat. Se on nähty, ettei varsoja auta liikaa kehua, vaan radoilla sitten paljastuu niiden lopullinen osaaminen”, Mäenpää juttelee.