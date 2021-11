Ensi vuodesta tulossa vauhdikas Stall Blombackelle: uudet oriit Frans ja Seven And Seven nostavat rimaa

Ville Toivonen

Kaisa Tupamäki-Kukkamon ja Vesa Kukkamon pyörittämässä Veikan Kartanossa Mikkelissä on monenlaista toimintaa, mm. kuvassa tapahtuvaa hevoskuntoutusta.

Monialayritys Stall Blombacke otti tehokkaan varaslähdön siitosoritoimijana viime keväänä. Tarkoitus oli aloittaa isossa mittakaavassa vasta 2022, mutta keväällä tulikin tilanne, jossa Kivisaaren Oriaseman oriit siirtyivät pääosin Mikkeliin lyhyellä varoitusajalla. Siitoskausi meni Kivisaaren yrittäjien Seija ja Kari Kortteen vetäminä Mikkelin Veikan Kartanon tiloissa menestyksekkäästi. Uusi oriasema palveli tänä vuonna peräti 190 tammaa.

Ensi kaudeksi Blombacken orikaarti on täydentymässä vahvoilla nimillä. Odotettavissa on entistä kiireinsempi kesä Veikassa, missä hevosia valmennetaan ja hoidetaan sen lisäksi, että uusia laitetaan alulle. Lisäksi Veikan Kartanossa järjestetään juhlia ja kokouksia. Astutuslukemat siirtyvät lähes varmuudella uusille sataluvuille, ja Stall Blombacke on nousemassa alan suurten joukkoon maassamme.

"Ajattelin, että varmaan 250 tammaa asiakkaan on lähellä ensi vuonna, mutta sekin voi olla alakanttiin", Vesa Kukkamo laskeskelee.

"Kun näitä uusia oreja tässä ajattelee, niin voi olla 300:kin aika lähellä. Frans (Turo) on näytöiltään vahva ja aika suosittu ori. Mikkelin seudulla on paljon kysyntää suomenhevosoreille. Fransin taustavoimat ajattelivat, että Kaisalla on sopivasti suomenhevostaustaa ja halusivat kokeilla nyt täällä päin Suomea. Yksi hyvä puoli Mikkelissä on sijaintina vielä: yhteydet ihan joka puolelle Suomea ovat todella hyvät, joten siirrot toimivat."

"Lämminveripuolella Seven And Seven (Chapter Seven) on kiinnostava, kun se taitaa olla ainoa tuon Amerikan uuden ykkösoriin poika täällä. Jontte Boy (Love You) on vakiinnuttanut hyvän suosion ja varsoista kuuluu positiivista. Jos taas Il Villagio (Yankee Glide) ei nyt kiinnosta tammojen taustavoimia, niin sitten ei koskaan. Ovat ne jälkeläiset niin hyvin menneet tänä vuonna aika pienistä ikäluokista. The Bosses Lindy (Conway Hall) taas on terveydeltään paremmassa kunnossa vuosiin tai ainakin Martti Ala-Seppälän mukaan näin on, kun sitä on täällä meillä kuntoutettu. Se on jo näyttänyt periyttämiskykynsä ja lienee esillä myös. Suomenhevospuolella Kinderi (Tuisku-Topi) ja Hanslankari (R.T. Sankari) jatkavat ja kiinnostanevat myös."

"Monta rautaa on siis tulessa, ja voi siinä kiirekin tulla kesällä. Kaisa on käynyt siittola-avustajakurssin ja saa siis tehdä siemennyksiä. Minäkin olen kesällä enemmän mukana tilan töissä. Kuitenkin kesän sesonki on kova ja olemme vielä kokemattomia pyörittämään tällaista toimintaa. Onneksi Korteen pariskunta on luvannut olla mukana pyörittämässä hommaa tänäkin vuonna."

"Talliarki on Kaisan pyöritettävänä ja meillä on hyvä henkilökunta myös. Itse toimin mittalaitteita maailmalle myyvässä firmassa toimitusjohtajana ja olen vain osa-aikainen hevosihminen, mutta täytyy tulevaisuudessa miettiä, miten työaikani jaan. Ainakin hevosissa on sellainen piirre, että ne työllistävät, tunteja ei kannata laskea. Kuinka kannattavaa yritystoimintaa se voi olla, on tietysti toinen kysymys, mutta ei niitä hevosia rahan takia pidetäkään. Olemme olleet täällä Veikassa nyt viisi vuotta vuokraamassa tilakeskusta, ja toiminta on saatu pyörimään vakaasti."