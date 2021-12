Hippoksen kultaisen ansiomerkin saanut Riihimäen superaktiivi Markku Pulli: "Talkoohengen yleinen hiipuminen on menetys"

Monesti hiljaiset puurtajat jäävät taustalle, mutta Riihimäen raveissa ilman katkoja vuodesta 1983 äänimaailmaa hoitanut Markku Pulli on nyt huomattu ja palkittu.

Hannu Kaitaranta

Markku Pulli sorvin äärellä tai enemmänkin talkoissa Riihimäen raviradan äänipiuhojen kanssa.

Pulli palkitaan kesän Riihimäen raveissa - missäpä muuallakaan - Suomen Hippoksen kultaisella ansiomerkillä. Pullin kunniamerkin saaminen julkistettiin viime lauantain Riihimäen talkoolaisten kiitosjuhlassa.

Puolustusvoimien viestikeskuksen korjaamolla työuransa tehnyt Pulli on tehnyt liki käsittämättömän talkoourakan Riihimäen ravien ja radan muiden tilaisuuksien eteen. Yhdetkään Riihimäen ravit 38 vuoden aikana eivät ole jääneet väliin!

"No niitä ravejahan ei ole niin montaa vuodessa - nykyään noin kuudet", supertalkoolainen Markku Pulli toteaa vaatimattomasti.

"Varmaan tulee jatkettuakin niin pitkään, kun terveyttä riittää. Olen ollut eläkkeellä nyt 10 vuotta, joten aikataulu ei ole ongelma. Työelämän aikana oltiin neljään palkkatöissä ja kuudelta alkoivat arkiravit, joten siihen väliin ei usein jäänyt ylimääräistä aikaa."

"Tulin silloin -83 edeltäjäni tuossa äänimieshommassa ja työkaverini Olavi Havian avuksi ja sille tielle jäin. Onhan niitä vielä harjoitusraveja ja muita tilaisuuksia radalla, mm. koiranäyttelyitä, joissa on ollut hommaa. Kuitenkin eniten viime vuosina on ehkä työllistänyt ratsastuskilpailut, joita alueella on kesäisin jokseenkin joka viikonloppu. Tässä olisi kyllä hommaa kahdellekin, ja toivoisin myös löytäväni seuraajan piakkoin."

"Kuitenkaan talkoohenki ei ole entisensä. Nykyään nuoret ajattelvat eri tavalla. En sano, että väärin, mutta myös yhdessä tekeminen on mukavaa. Talkoohengessä on paljon hyviä puolia, ja moni laji, raviurheilu mukaan lukien, ei varmaankaan pyörisi tai olisi noussut ilman talkoohenkeä."

"Yksi asia mikä ihmetyttää on, että kun vuosikaudet vanhoja laitteita säilytettin kesät talvet Riksun radan rakennuksissa, ettei mitään koskaan varastettu tai rikottu. Nyt ei enää säilytetä kaikkea. Tänä vuonna tiloihin on kyllä murtauduttukin kahdesti. Nykyään radalla on toki hälyytyksetkin."

"Monet Riihimäen ravien vakionaamat ja -hahmot ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella. Mm. Markku Heikkilän kanssa tehtiin tosi pitkä taival yhdessä ääntä Riihimäen raveihin."

"Mukavalta tuntuu, kun huomioitiin näin. Kuitenkin olen saanut paljon tukea vuosien varrella teknisissä asioissa monilta, mm. Jouko Lindholmilta Forssasta. Hän on varsinainen dynamo maalikameroissa ja teknisissä kuvioissa, ja jos minä saan kultaisen merkin, hänelle pitäisi varmaan sitten antaa sellainen raviurheilun kunniamerkki, jota kukaan ei vielä ole saanut."