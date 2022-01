Bergsåkerista Pihtiputaalle: Isla-ajon voittaja Gogobet Sisu siirtyy Antti Ojanperän talliin - ”Hienoa saada tällainen hevonen treeniin”

Terhi Piispa-Helisten

Huppupäinen kirihirmu Gogobet Sisu valmistautumassa Santtu Raitalan kanssa Seinäjoen kuninkuusraviviikonlopun viisivuotislähtöön. Siitä saaliina oli Skyfall Shinen ja Piteraqin jälkeen kolmossija. Kolme viikkoa aiemmin Gogobet Sisu oli voittanut Kaustisella Isla-ajon.

Viime kaudella vauhdilla sarjoissaan ylöspäin syöksynyt Gogobet Sisu siirtyy Bergsåkerissa vaikuttavan Mika Haapakankaan treenistä Pihtiputaalle Antti Ojanperälle. Orin omistussuhteissa tapahtui myös muutoksia. Ojanperä osti Googoo Gaagaan pojan itselleen ja kokosi orin ympärille kimpan.

”Etsimme sopivaa starttihevosta, ja Gogobet Sisu kiinnosti. Me olimme asiassa aloitteellisia. Tehtiin sitten entisen omistajatallin kimpanvetäjä Koiviston Ramin kanssa nopeat kaupat. Asiat tapahtuivat äkkiä, kun alkoi tapahtua”, Ojanperä kommentoi.

”Ori on jo lähtenyt kohti Suomea. Jännä nähdä, mitä saadaan Gogobet Sisun kanssa aikaan. En usko, että ori kilpailee hetkeen, mun mielestäni se ei ole mikään hokkihevonen. Talvi keskitytään treenaamaan. Totta kai on hienoa saada tällainen hevonen treeniin”, Ojanperä miettii.

6-vuotiaan Gogobet Sisun kauden 2021 kohokohdat olivat 15 000 euron arvoinen Isla-ajon voitto Kaustisella ja 110 000 kruunun tienestit tuonut Klass II -karsinnan täysosuma Bergsåkerissa.

Uransa Mauri Jaaran käsistä avannut ja keväällä 2020 Haapakankaan valmennukseen siirtynyt Gogobet Sisu on startannut yhteensä 28 kertaa. Voittoja ori on saalistanut kahdeksan. Kakkosia ja kolmosia on tullut kumpaakin sorttia kolme kappaletta. 11,4-aikaisen menijän ansiot ovat runsaat 70 000 euroa.

”Mika nosti hevosen uudelle tasolle. Haluan kiittää häntä hyvin tehdystä työstä. Haapakankaan kanssa homma jatkuu kolmen meidän kimppavarsamme kanssa. Tavoitteet on asetettu niiden kanssa korkealle”, kommentoi Rami Koivisto.