Henry M Bollström sai mieluisan edustustehtävän Prix d'Amerique -viikonlopulle

Prix d'Amerique -viikonlopun lauantaina ajetaan perinteisestä kansainvälinen amatöörilähtö, jossa on ollut usein suomalaisedustuskin. Tällä kertaa Suomen ohjastaja lähtöön on mäntsäläläinen rekkakuski Henry M Bollström, 31.

Ville Toivonen

Henry M Bollström edustaa Suomea Prix d'Amerique -viikonlopun amatöörilähdössä.

Bollström ei ole aivan yhtä voitokas, kuin sukunimikaimansa Henri Bollström, mutta kokenut amatööriohjastaja kuitenkin 911 startillaan ja 37 voitollaan. Tuorein ohjastustehtävä vuoden 2021 viimeiseltä keskiviikolta Vermosta tuotti komean voiton, ja tuoreimmat yhdeksän kilpailua ovat tuottaneet komeasti kolme ykköstilaa. Nyt hän sai siis mielenkiintoisen edustustehtävän, kun hän ohjastaa lauantaina 29. tammikuuta Vincennesissä Coupe d'Europe des amateursissa eli amatöörien "Euroopan cupissa". Lähdön ykköspalkinto on 6300 euroa.

Mikä on paras voittosi tähän saakka?

"Varmaan se tuleva, toivottavasti Vincennesissä", Henry Bollström myhäilee.

"Uran avausvoitto omalla valmennettavalla Thali Streamlinellä Porissa 2014 on jäänyt parhaiten mieleen, se tuntui hienolta."

Millä mielellä lähdet Pariisiin?

"Tosi iloisella mielellä lähden, mahtava juttu. Hippos valitsi edustajan hakemusten perusteella, ja hienoa että valitsivat minut. Toivotaan hyvää ajokkia kisaan! Korona on toki edelleen pinnalla, mutta hyvällä mienellä reissataan silti. Rokotukset on otettu ja koitan saada vielä kolmannen ennen matkaa. Koitetaan myös kovasti käyttäytyä vastuullisesti: pitää maskia, etäisyyksiä ja huolehtia käsihygieniasta."

Millä mallilla hevosharrastuksesi on tällä hetkellä ja millaista se on ollut?

"Harrastuspohjalla. Aiemmin on tosiaan ollut omiakin valmennettavia, mutta nyt mennään ihan lainaohjastuksilla ja joillain hiittihevosilla. Työelämä on pääroolissa nyt, mutta ei hevosiakaan unohdeta. Oma valmennettavakin on jatkossa mahdollinen. Sopiuvaa suomenhevosta on vähän haeskeltu, mutta ei ole tärpännyt."

