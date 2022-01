Antti Ala-Rantala teki löydön Ruotsin nettihuutokaupasta: 14 lähtöä voittanut Vulcano O.P. haaviin

Ville Toivonen

Antti Ala-Rantalan tallilla tapahtuu aina vaan! Uusi hevonen saapuu Ruotsista ja valmennettavien kanssa reissataan autossa hurjasti kilometrejä tälläkin viikolla.

Myös Garde Hästar AB:n Erno Gardemeister jatkoi siitostammojen hankintoja. Seitsenvuotiaaksi tullut Teeze Face (Joke Face) kantaa Mosaique Facesta (Classic Photo) ja maksoi 18000 kruunua. Varsamaksu 25000 kruunua tulee myös ostajan maksettavaksi.

Ala-Rantalan ostos Vulcano O.P. (Ideale Luis, ii. Lemon Dra) juoksi viimeksi lokakuussa kilpaa tuloksella 14,5/2140 metriä sijoittuen toiseksi talven voittokoneen Nolimitjimmitin takana. Parhaimmillaan Italiassa syntynyt Vulcano on painellut täyttä matkaa 12,9 voittaessaan 75:ssä Eskilstunassa marraskuussa 2020.

"Ei pitäisi ostaa, kun ei ole edes oikein tilaakaan uusille hevosille", Antti Ala-Rantala huokailee.

"Vulcano tuntui kuitenkin jäävän liian alas hinnassa verrattuna vaikka saman ikäiseen yhtä paljon tienanneeseen Bonny Boyhun (Kiss Francais), joka maksoi 160000. Katsoin viedoita ja pyysin Mikael Mattfolkia käymään eläinlääkärintodistuksen vielä läpi, kun itse en osaa kieltä. Kun ei löydetty mitään estettä onnistumiselle, niin sehän jäi minulle. Ihan hyvältä ostokselta se tuntuu näyttöihin verrattuna. Olemme lisäksi ennenkin onnistuneet Robert Berghin valmennettavilla. Kyytiä ei ole vielä saanut järjestymään, mutta ei täällä oikein ole tilaakaan. On kauppaa yhdestä hevosesta, mutta se olisi hyvä saada myytyä karsinapaikankin vuoksi."

Ala-Rantalan tallille tulee taas paljon kilometrejä matkoilla Vermoon (ke), Kouvolaan (la) ja Ouluun (su), mutta tuleeko menestystä?

"No, siksihän sinne raveihin matkataan. Earl Grey (T65-1) on niin hyvän tuntuinen, että voittanee pian. Ehkä se onnistuu jo keskiviikkona, jos voltin kakkosrata ei tuo vaikeuksia liikaa. Mr Marvelous (T65-5) voi myös onnistua pitkällä matkalla."

"Kouvolassa on odotuksia Nylandista (75-7) tietenkin ja niin on kahdesta muustakin Farzad Bokosta (75-5) sekä Larvan Pramiasta (75-3). Oulussa jännää on erityisesti uusi kylmäverinen Dag Jo (lähtö kolme). Se joutuu nyt testiin, mutta ori tuntuu kyllä nopealta ja hienolta käytökseltäänkin ainakin kotona."

