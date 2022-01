Lapinjärven Kimonkylään 21-aikainen Pikkuprinssi Kukan Tutu ja Elias Intomielen pikkuveli - ”Haaveissa on hyvä paluu”

Ville Toivonen

Kukan Tutu juoksi Teemu Okkolinin väreissä kolme isoa ikäluokkakisan voittoa. Yli 104 000 euroa ansainneen ruunan statistiikka kuuluu: 105 14-8-10.

Mari Byckling pitää talliaan Lapinjärven Kimonkylällä. Hän on saanut viime päivinä treeniinsä kaksi vahvistusta.

21,4-ennätyksinen Kukan Tutu kuului neljävuotiaana ikäluokkansa kärkikaartiin. Nuolennopea ruuna vei tuona vuonna nimiinsä Pikkupelimanni-ajon, Pikkuprinssin ja Biofarm Cupin (nykyinen SHKL Cup).

Myöhemmällä urallaan Kukan Tutu on menestynyt lauantaitasolla, ja ennätyksensä ruuna viiletti kesällä 2020 voittaessaan Mikkelin Toto75-taiston. Samana vuonna Kukan Tutu oli suomenhevosjoukkueen mukana Vincennesissä.

Helmi-Talli Oy:n kasvattamaa ja omistamaa 11-vuotiasta ruunaa ovat aiemmin valmentaneet Teemu Okkolin ja Terho Rautiainen.

”Lauantaina hain ruunan tänne. Hevonen vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta, olen ehtinyt jo ajelemaan sillä. Tehdään tuttavuutta ja ajellaan hankea. Sitten keväämmällä käydään katselemaan startteja”, Mari Byckling miettii.

”Ruunalla on ollut terveysmurheita, ja sen takia Kukan Tutu juoksi viime vuonna vain yhden kilpailun. Uskon, että ruunalla on vielä sanansa sanottavanaan. Hetki menee treenatessa, mutta haaveissa on hyvä paluu.”

Kukan Tutun jälkeenkin tallin ovi on käynyt, kun Lapinjärvelle muutti sukuruuna Lionel (Liising – Samarine).

”Lionel tuli vasta viime yönä, enkä osaa siitä sanoa sen kummempaa. En ole ehtinyt kuin ottamaan ruunan yöllä talliin ja viedä sen aamulla tarhaan. Siellä Lionel hölkkäili kivasti. Ruuna on tosi komea ja isokokoinen hevonen. Se vaatii työtä, mutta onneksi täällä on hyvät lumet maassa. Lähdetään rakentamaan voimaa, että ruuna jaksaa kantaa itsensä”, Byckling toteaa.

Selina's stablen omistama 7-vuotias Lionel on startannut 16 kertaa. Voittoja ja kakkosia on kolme kappaletta, kolmosia puolestaan yksi. Elias Intomielen pikkuveljen ennätys on 34,0ke. Lionelin tuorein kisa on syyskuulta.

Vanha tuttu Kilmeri on palannut hiljattain Bycklingin valmennukseen. Tällä hetkellä ruuna on tosin ”Pilkanmaan paronin” Pertti Niverin luona kuukauden kestävällä lumileirillä. Byckling on tallinsa tilanteeseen tyytyväinen. Jo viime syksynä hänen valmennuslistoilleen siirtyi voitokas tamma Vuaran Suvetar.

”Hevosia on mukavasti, Kilmeri mukaan luettuna viisi. Enempää en pysty ottamaankaan. Kädet ovat täynnä työtä, ja mennään päivä kerrallaan eteenpäin.”

Nelikymppinen Byckling kertoo olleensa kolmevuotiaasta asti tekemisissä hevosten kanssa. Häneltä löytyy monipuolista hevosalan kokemusta, vaikka vastuuvalmentajana hän onkin tuore nimi.

”12-vuotiaana kuljin Kouvolan raviradalla hoitelemassa ravureita. Olen touhunnut muiden omistamien hevosten kanssa ja valmentanut toisten nimissä, varsinkin suomenhevosia. Oman tallin sain tähän tontille seitsemän vuotta sitten. Ensimmäinen treenattava täällä Kimonkylässä oli juuri Kilmeri, joka menikin meiltä silloin ennätyksensä. Tallissa on suomenhevosten lisäksi Make Me Rich, joka ei ole vielä täyttänyt nimensä mukaista toivetta”, Byckling sanoo.

”Ratsastustaustaakin minulta löytyy. Olen ollut töissä Kotkan ratsastustallilla, ja minulla on ollut omistuksessa muutamia ratsuja, mutta niillä ei ole kilpailtu. Nyt on tarkoitus alkaa luoda uutta uraa harrastajaravivalmentajana, ja pyritään pärjäämään mahdollisimman hyvin.”