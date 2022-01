”Saahan eläkeukollakin olla hyvä hevonen” - Raineri Puikkonen osti lahjakkaan Viesmannin itselleen

Terhi Piispa-Helisten

Kouvolan arvovoiton kesäkuussa ohjastanut Hannu Torvinen, Viesmanni ja "Rate" Puikkonen lähdön jälkeen juhlatunnelmissa. Tuolloin Viesmannilla oli vielä kolme omistajaa, nyt enää yksi.

Kuusivuotislahjakkuus Viesmanni on kilpaillut liki koko uransa Jere ja Kimi Saarisen sekä Raineri Puikkosen V.R.P. Tallin nimissä. Nyt Puikkonen osti orin itselleen.

Varsasta saakka Puikkosen treenissä vaikuttanut Viesmanni on ravannut 15 starttia. Voittoja ori on ottanut neljä. Kakkosia on plakkarissa seitsemän ja kolmosia yksi kappale. Viesmannin tilipussissa on 17 000 euroa. Orin ennätys kirjataan lukemin 25,3ake.

Vieskerin pojan suurin ykkönen tuli viime kesäkuussa Kouvolan viisi- ja kuusivuotislähdöstä. Ori jätti taakseen ikäluokkien kärkinimiä ja kamppaili 7 000 euron arvoiseen voittoon.

”Viesmanni on nyt mun hevonen. Tulimme muiden omistajien kanssa tähän johtopäätökseen”, Raineri Puikkonen kertoo.

”Viesmannista on odotuksia, totta kai, kun kyseessä on tuon sukuinen ja noin hyvin aloittanut nuori ori. Eläkeukkohan minä olen, ja harrastelen enää. Mutta saahan eläkeukollakin olla hyvä hevonen.”

Mari Rautiaisen kasvattaman Viesmannin emälinja kulkee maineikkaan Ilta-Postin kautta. Orin emä Pailatar on nuorena kuolleen menestysnimen Tuisku-Topin, valiojuoksijoiden Vipanterin ja Onnittaren sekä Vermon 5. tammikuuta valloittaneen I.P. Vaparin tähtiaikainen sisko. Viesmannin ohella Pailattaren jälkeläisiin kuuluvat valiorajan puhkaissut Vellatar ja sitä hätyytellyt Huimanni.

”Yritetään kilpailla Viesmannilla talven ajan. Ilmoitin orin Vermoon ensi keskiviikolle TalviCupin karsintoihin. Katsotaan, päästäänkö mukaan loppukisaan”, Puikkonen pohtii.

Viime elokuussa 70 vuotta täyttänyt Puikkonen laittelee eläkepäiviensä ratoksi Pellosniemellä Mikkelin kupeessa neljää suomenhevosta.

”Nuoria ne ovat etupäässä. Hommat aloitetaan aamusta aikaisin ja ne lopetetaan illalla myöhään. Mukavaa touhua tämä on, ja tässä pysyy mies vireessä.”

1 578 täysosumaa ohjastanut Raineri Puikkonen niitti aikoinaan mainetta ja menestystä myös lämminverisillä, kuten Suur-Hollola-ajon sankari Lord Kennedyllä ja voittokone Keystone Winterillä. Sittemmin hänestä sukeutui täysin suomenhevostreenari.

”Siinä kävi vain niin, kun mulla oli 1980-luvun alussa loistavia suomenhevosia. Oli Silotar, Ruutu-Poika, Liikku ja muita. Mun omistajissa ei sitten ollut lämpösmiehiä, jotka olisivat siihen aikaan tuoneet jenkkejä maahan. Ajattelin sitten, että samahan se on, millä ajaa rahaa, ja hyvää tiliä tehtiinkin suomenhevosilla”, Puikkonen sanoo.

”Ikäni olen suomenhevosista tykännyt. Olen maalla syntynyt, ja nuorena ajoin jo paljon työajoa niillä. Siinä se side syntyi, ja suomenhevoset ovat aina vetäneet mua enemmän puoleensa.”