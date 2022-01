Kenneth Danielsen kieltäytyy kommentoimasta starttihevosiaan kunnes saa Hippokselta vastauksen

Gerard Forní

Dusktodawn Boogie ja Jean-Michel Bazíre tammikuun yhdeksännen voitossaan Vincennesissä. Tammasta ja sen tallikaverista Speedy Norwegianista on muodostunut kiistakapula Suomen päässä.

Danielsen ketoo pitäytyvänsä kommentoinnista niin kauan, kunnes kokee saaneensa oikeudenmukaista kohtelua raviurheilun keskusjärjestöltä eli Suomen Hippokselta.

"Ongelmana on ollut yleensä ottaen saada yhteyttä ja sen jälkeen vastauksia, milloin asiaa edes käsitellään", Danielsen kertoo.

"Vasta sen jälkeen, kun Iltalehdessä kerrottiin tapauksesta muutama päivä sitten, Hippoksesta tuli vastaus, että asiaani käsitellään 28. tammikuuta. Olin ensimmäisen kerran yhteydessä Hippokseen ennen joulukuun puoliväliä ja vasta kolme tuntia Iltalehden artikkelin 11. tammikuuta jälkeen sain tietää, milloin asiaa käsitellään. Lisäksi minun on ollut vaikea käsittää, että taho joka on tehnyt virheen, eli Vermon ravirata, voi itse ilmoittaa, ettei ole korvausvelvollinen. Vermossa on myönnetty, että on tehty virhe. Kuitenkin nyt on tuntunut, että he voivat itse päättää, etteivät ole korvausvelvollisia, kun Hippos ei ole ottanut asiaan mitään kantaa."

Kysymys on Dusktodawn Boogien ja Speedy Norwegianin kilpailuttamisesta joulukuussa. Danielsen on muuttanut aikuisiällä Norjasta Suomeen, eikä automaattisesti tiennyt, että vuoden lopun kolmevuotiskisa Uudenmaan Upein on ennakkomaksullinen kisa. Kun heppa-järjestelmän tai kilpailukutsut-lehden tiedoissa ei löytynyt merkintää ennakkomaksullisuudesta, hän harhautui joulukuun toisella viikolla ilmoittamaan mainitut kolmevuotiaat tammansa Vermon kolmevuotiskisaan.

Danielsen oli myös kysynyt suomalaiselta kollegaltaan neuvoa siitä, onko Uudenmaan Upein avoin hänen hevosilleen, mutta kollega ei ollut osannut kiistää hevosten osallistumisoikeutta. Uudenmaan Upein on kieltämättä ennakkomaksullinen kisa tietyillä Etelä-Suomen alueilla syntyneille varsoille. Kysymys on siitä, pitikö Danielsenin automaattisesti tietää tämä vai olisiko kilpailutiedoissa pitänyt lukea ennakkomaksullisuudesta? Ongelma oli myös se, että Danielsen pystyi ilmoittamaan hevosensa heppa-järjestelmään listoille mukaan ja vasta edellisenä päivänä ennen ilmoittautumisen sulkeutumista tuli tieto, etteivät hevoset olleetkaan oikeutettuja mainittuun kisaan.

Danielsen oli alkuun todella epäonninen. Saatuaan tiedon keskiviikkoiltapäivällä 8. joulukuuta siitä, etteivät hevoset pääse mukaan Uudenmaan Upeimpaan, hänelle kävi ilmi, että seuraavana keskiviikkona olisi Tukholmassa sopiva lähtö hevosille, mutta että sinne olisi pitänyt ilmoittaa jo aamulla. Eli tieto Vermosta tuli tunteja liian myöhään. Lopulta tarinaan on tullut sikäli onnekas käänne, että Danielsen päätyi viemään tammansa Dusktodawn Boogien Pariisiin, missä se on tienannut vuodenvaihteen molemmin puolin kahdessa lähdössä yhteensä 65200 euroa. Lisäksi se kilpailee viime voittonsa ansiosta 30. tammikuuta Vincennesissä lähdössä, jossa ykköspalkinto on 135000 euroa.

"Jossain on kommentoitu, että marisen turhaan ja että suunnitelma Pariisista oli varmaan ollut olemassa jo ennen Vermon tapausta. Näin ei todellakaan ole. Lähdin Pariisiin epätoivoisena, kun tiesin että tammani on huippukunnossa, mutta sopivia kisoja ei Pohjoismaista löydy. Sain 9. joulukuuta tiedon Solvallasta, että siihenkään lähöön ei voi päästä mukaan. Otin yhteyttä valmentaja Jean-Michel Bazíreen 11. joulukuuta ja 13. päivä sain vastauksen, että hän voi ottaa hevosen valmennukseen. Kyytiä Pariisiin ei ollut järjestymässä loppuvuoden aikana. 17.12. lastasin tamman isäni ja ystäväni kanssa peräkoppiin ja lähdimme ajamaan kohti Ranskaa. 30.12. Dusktodawn Boogie juoksi Vincennesissä kilpaa."

"En mielestäni vaadi kohtuuttomia, vaan vain vastauksen siihen, olenko minä (Dusktodawn Boogien omistajana) ja hevosenomistajani Speedy Norwegianin tapauksessa oikeutettuja korvauksiin? Vastauksen saaminen on ollut vaikeaa. Hippoksen ravikilpailusäännöissä kohdassa 27 Kilpailukutsu sanotaan: kilpailukutsussa on mainittava tiettyjä asioita, mm. mahdolliset osallistumismaksut. Näin ei tässä tapauksessa mainittu."

"Toisaalla säännöissä todetaan järjestäjän olevan virheen tehdessään velvoitettu maksamaan nelospalkinnon suuruinen summa korvausta kärsineelle osapuolelle. Haluan tietää olemmeko oikeutettuja tähän, ja perustelut päätökseen, mutta keskusjärjestöllä ei ole ollut kiirettä vastata kysymyksiini. Toisaalta minun pitää olla täsmällinen aikarajoissa ja yksityiskohdissa ilmoittaessani hevosta, mutta vastuukysymyksissä vastapuolen ei tarvitse olla näköjään kovinkaan jämpti tai nopea. Rahasta ei todellakaan ole kyse, vaan periaatteesta. Jos saamme korvausta, lahjoitan varmuudella saamani summan johonkin hyvään tarkoitukseen. Toivoisin vain saavani perusteltua oikeudenmukaista kohtelua."