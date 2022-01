”Kävi niin huono tuuri, että ensimmäinen hevonen sattui olemaan hyvä” – Hevoskasvatus kiehtoo HJ-Stablen Hannu ja Ulla Järveä

Uudessa juttusarjassa tutustutaan suomalaisiin ravihevoskasvattajiin. Kokkolalaisen HJ-Stable Ky:n kasvatit ovat menestyneet viime vuosina mukavasti. Taustalla on tavoitteellinen jalostustyö, joka on aloitettu jo kilpahevosia ostettaessa.

Terhi Piispa-Helisten

Lake's Action on voittosummalla mitaten HJ-Stablen tähän asti ansioitunein kasvatti. Reilut 70 000 euroa tienannut 1.11,3-aikainen ruuna lämmittelee kuvassa starttiin rattaillaan valmentajansa Ville Hakala.

HJ-Stable Ky on tullut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tutuksi monelle raviseuraajalle. Ensin menestystä tuli muun muassa Rocco Bitterin ja Hilight Kempin omistajana, ja viime vuosina tallin kasvatit ovat olleet monesti otsikoissa.

Tallilla on 19 Suomessa syntynyttä kasvattia, joista haamumailereita on jo kuusi. Ansioituneimpia ovat yli 70 000 euroa ansainnut Lake’s Action, lähes 65 000 euroa tienannut He Is Felix sekä lähes 60 000 euron ansioissa oleva She Is Cecilia.

HJ-Stable Ky:n takana ovat kokkolalaiset Hannu ja Ulla Järvi. Hevosinnostuksensa 68-vuotias Hannu Järvi kertoo olevan peräisin jo lapsuudestaan.

”Olen aina ollut kiinnostunut eläimistä, ja lapsena maalla hoidin meidän suomenhevostamme”, Järvi muistelee. ”Raveja olemme seuranneet aina. Naimisiin mentiin vuonna 1976, ja siitä asti on käyty joka vuosi Kuninkuusraveissa. Aina sanoin, että hommaan oman hevosen, kunhan kassavirta saadaan kuntoon.”

Ensimmäinen hevonen oli 2000-luvun alkuvuosina hankittu lämminverivarsa. Hevonen oli Rocco Bitter, joka juoksi Rainer Björkrothin ja Tapio Perttusen käsissä 12 voittoa ja yli 60 000 euron voittosumman.

”Kävi niin huono tuuri, että ensimmäinen hevonen sattui olemaan hyvä”, Hannu Järvi nauraa. "Jos Rocco Bitter olisi ollut huonompi, hevosenomistaminen olisi varmaan loppunut siihen, mutta sen myötä tämä iski kunnolla.”

Pian hevosmäärä alkoikin kasvaa, ja ostoksilla alettiin katsoa entistä kauemmas tulevaisuuteen. USA:sta ostetut Shes So Lovely US ja Hilight Kemp hankittiin kilpahevosiksi, mutta myös siitosuraa silmällä pitäen.

”Ne hankittiin täysin kasvatusidealla. Haluttiin ostaa hyväsukuiset tammat, joista olisi tulevaisuudessa myös siitostammoiksi. Martti Ala-Seppälä oli puuhamiehenä niitä hankittaessa”, Hannu Järvi kertoo.

Shes So Lovely US (Andover Hall) juoksi urallaan yhteensä 10 voittoa ja meni Markku Niemisen käsissä ennätyksen 12,7a. Suomessa Tapio Perttusen valmennuksessa ollut Hilight Kemp (Striking Sahbra) juoksi 19 voittoa ja ennätyksen 11,6a tienaten lähes 100 000 euroa.

Siitoksessa molemmat ovat aloittaneet lupaavasti. Hilight Kempillä on viisi varsaa, joista pisimmällä on viime kaudella kolmevuotiaana ennätyksen 13,9ake juossut ja lähes 25 000 euroa ansainnut Lake’s Diana (Bird Parker). Ruotsin rekisterissä olevan Shes So Lovely US:n vanhin varsa on nyt nelivuotias Lake’s Dream (Up And Quick), joka ansaitsi viime kaudella 143 000 kruunua. Sekä Tapio Perttusella oleva Lake’s Diana että Reijo Liljendahlin valmennuksessa oleva Lake’s Dream ovat HJ-Stable Ky:n omia.

Kaikkiaan Järvillä on nyt kolme siitostammaa ja yhteensä lähes kymmenen hevosta.

”Homma on paisunut kuin pullataikina, vähän reunojen ylikin”, Hannu Järvi kuvailee. ”Tarkoitus ei ole ainakaan laajentaa, ennemmin vähennetään.”

HJ-Stablen kasvattien parhaiden aikojen luulisi kuitenkin olevan vielä edessä. Viime kesänä sekä Shes So Lovely US että Hilight Kemp varsoivat Euroopan ykkösravuri Face Time Bourbonista, ja nyt tammat kantavat Campo Bahiasta ja Tactical Landingista. Tänä vuonna molemmat on tarkoitus siementää Googoo Gaagaalla.

Shes So Lovely US ja Hilight Kemp asuvat Ranskassa. Järvi kertoo hevosten päätyneen Ranskaan osittain sattumalta, sillä kun niiden kilpailu-urat päättyivät, niille ei Järven mukaan löytynyt Suomesta hoitopaikkoja.

HJ-Stablen kolmas siitostamma on Sydney’s Star (Juliano Star), joka on hoidossa Riikka ja Ari Takanevalla Ilmajoella. Sydney’s Star kantaa Friendly Bourbonista ja siemennetään tänä vuonna Knows Nothingilla.

Sydney’s Starin varsat on nimetty eri tavalla kuin tallin muiden tammojen jälkeläiset. Kun muut varsat kulkevat Lake’s-kasvattajanimellä, Sydney’s Starin varsat ovat She Is ja He Is -alkuisia.

”Sen varsat on nimetty lastenlasten mukaan. Tosin lastenlapset loppuivat kesken, ja on siellä muitakin. Cecilia oli meidän koiramme ja Hanna on miniän toinen nimi”, Hannu Järvi selvittää.

Osan kasvateistaan Järvet ovat pitäneet itse, osa on myyty muiden kanavien kautta ja osa on myyty huutokaupassa.

”Suomessa huutokaupassa tunnutaan kilvoittelevan sillä, kuka saa ostaa hevosen halvimmalla. Ruotsissa se on toisin päin, siellä kilpaillaan siitä, kuka saa kalleimman”, Hannu Järvi harmittelee. ”Kaikkiaan varsat ovat menneet kaupaksi kohtuullisesti. Jonkin verran on soitettu suoraankin ja kysytty, onko varsa myynnissä.”

Elämäntyönsä Hannu Järvi teki yrittäjänä kauppapuutarhassa, joka myytiin neljä vuotta sitten. Hevosharrastuksen hän kertoo tuoneen elämään mielenkiintoista väriä.

”Kun oma kasvatti juoksee, sitä jännittää samalla tavalla kuin jos se olisi oma hevonen”, Järvi kuvailee. ”Onhan tämä omanlaisensa sairaus, mutta tavattoman kiinnostavaa.”

Maaseudun Tulevaisuuden uudessa juttusarjassa kysytään ajankohtaisia kuulumisia suomalaisilta ravihevoskasvattajilta. Sarja ilmestyy viikonloppuisin.

Tuomas Pakkasen valmentama She Is Cecilia on juossut ennätyksen 1.12,7a ja kerännyt palkintorahoja lähes 60 000 euroa.