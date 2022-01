Suomen Toto75-karonkka: Morison oli vahvin Kouvolassa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Morison oli Valkeala-ajon paras johtavan rinnalta. Arkistokuvassa Morisonia ohjastaa Tapio Perttunen. Kouvolassa ohjastuksesta vastasi Juha Utala.

1. Morison

Morison starttasi matkaan 20 metrin takamatkan sisäradalta. Sieltä Juha Utala sai nostettua ajokkinsa toiselle radalle ensimmäisellä takasuoralla edeten toisen radan vetojuhdaksi. Tasaisesti kärjessä paahtanutta Ellin Sisua kohti lähestynyt valjakko siirtyi keulapaikalle päätöspuolikkaan alkaessa. Siitä valjakko piti hienosti pintansa Morisonin selästä iskenyttä Joriinia vastaan, joka oli maalissa toinen. Morisonin voittotulos oli 24,4. Siru Juutinen valmentaa Morisonia. Hän on myös kasvattanut hevosen ja omistaa sen yhdessä Harri Männistön kanssa. Aleksi Juutinen hoitaa hevosta.

2. Way To Go

Kolmannen radan kautta johtavan rinnalle edennyt Way To Go joutui taas hurjan tehtävän eteen. Keulassa ravasi kova haastaja My Sweden, joka sai avauspuolikkaan jälkeen vetää välipuolikkaan 17-vauhtia. Siitä huolimatta Antti Teivaisen suojatti teki vahvan suorituksen ja runttasi johtavan rinnalta voittoon. My Sweden oli tauolta oikein hyvä kakkonen. Way To Go’n omistaa hevosen valmentaja Kristian Lella. Maj-Len Lella hoitaa Jori-Pekka Luoman kasvattamaa ruunaa.

3. Core

Kuusivuotias sukuori Core starttasi kasikaistalta hyvin matkaan ja valjakko pääsi etenemään keulapaikalle jo ensimmäisen kaarteen alkaessa. Siitä Esa Holopaisen ajokki kellotti avauspuolikkaan 27-vauhtia. Sen jälkeen vauhti tasoittui ja suosikki sai tehdä keulassa omaa juoksuaan, kunnes takasuoran päässä Virittäjä teki välihyökkäyksen. Core vastaili kuitenkin varmoin ottein ja voitti lopulta todella hallitusti 26,5-lopetuksessa. Ravitalli Suuronen Oy on kasvattanut hevosen ja myös omistaa kuusivuotiaan yhdessä Satu Kivelän kanssa. Seppo Suuronen on hevosen valmentaja.