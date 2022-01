Kari Alapekkala pohjoisimpana ohjastajana tuhannen voiton kerhoon - ”Maantiet vievät joka suuntaan sieltäkin”

Ville Toivonen

Se on siinä! Rajakaupungin kultasormi Kari Alapekkala on maamme 60. tuhannen voiton klubilainen.

Kari Alapekkalasta tuli keskiviikkona 60. tuhannen voiton rajapyykkiin yltänyt suomalaisohjastaja. Merkkivoiton hänelle toi Sweetman.

”Ei ollut mitään hätää tänään. Sweetman tuntui todella hyvältä alleajossa ja itse startissa”, kehuu tuore tuhannen voiton kerholainen Kari Alapekkala Tarmo Liikamaan valmennettavaa.

Torniolainen Alapekkala on ensimmäinen ohjastaja tuhannen voiton kerhossa, joka on luonut koko uransa Lapista käsin. Hän on samalla luonnollisesti kotipaikkakunnaltaan kerhon pohjoisin jäsen. Lappilaislähtöisistä klubissa ovat Tapio Perttunen ja Jorma Evijoki, mutta he muuttivat pohjoisesta pois jo uriensa alkuvaiheissa.

”Kuulostaa itsestäkin niin kovalta luvulta, että oikein ihmetyttää. Ehkä se on pohjoisesta vähän vaikeampaa, mutta maantiet vievät joka suuntaan sieltäkin. Torniohan on paras paikka asua. Meille Boden on tietenkin iso pelastus”, Alapekkala miettii.

55-vuotias Alapekkala ohjasti ensimmäiset starttinsa vuonna 1983. Avausvoitto tuli kaksi vuotta myöhemmin oman perheen hevosella Lynda Scottilla. Päivämäärä oli 20. lokakuuta 1985 ja paikkana kotirata Tornion Laivakangas.

”Muistan selvästi tuon kisan. Lähdettiin kovaa ja saatiin keula. Viimeisellä takasuoralla menetettiin paikka Virkkusen Kallen hevoselle, mutta kuitattiin lopussa uudelleen ohi. Se tuntui tosi mahtavalle”, Alapekkala muistaa.

Tähänastisella ennätyskaudellaan 2012 Alapekkala ajoi 66 täysosumaa. Hän on pyörittänyt koko uransa ajan myös valmennustoimintaa. Viime aikoina Alapekkala on potenut selkäänsä, ja sen vuoksi valmennettavien määrä ja raveissa ohjastajana kiertäminen on vähentynyt.

Alapekkalan uran menestyshevosia ovat omista valmennettavista olleet tuulennopea valioruuna Jaken Sutki, hyväntekeväisyyshevonen Vincent du Ling, koko uran hänen treenissään vaikuttanut Jasmine Press ja edelleen hänen ja hänen puolisonsa Irene Kelloniemen tallissa asuva Torrent d'Inverne.

”Pikkupojasta asti haaveilin raviurasta, ja se toteutui. Aina on ollut hevosia myös valmennuksessa. Olin 15-16-vuotias, kun ensimmäinen hevonen tuotiin treeniin. 1990-luvulla oli isompi talli, sen 15 hevosta”, Alapekkala kertoo

”Tässä aletaan löysätä tahtia, mitä on nyt tehtykin jo muutama vuosi. Tämä on viimeinen vuosi ammattilisenssillä. Sitten pidetään muutamaa hevosta ja nautitaan elämästä.”

Kun haastattelija Lauri Hyvönen kysyi uran mieleenpainuvinta hetkeä, oli vastaus Alapekkalalla valmiina.

”Tämä startti.”