Malin Kullberg viihtyy eläinlääkärinä Ruotsissa Marjaana Alaviuhkolan yrityksessä – "hieno oppimisen mahdollisuus, kun näen niin monenlaista osaa hevoseläinlääkärin työstä"

Ville Toivonen

Malin Kullberg tunnetaan Suomessa ravilähetysten haastattelijana ja montératsastajana. Tässä hän teki haastatteluja Ruotsin ravilähetykselle viime vuoden Finlandia-ajosta.

Hevosiin erikoistunut eläinlääkäri ja monipuolinen raviharrastaja Malin Kullberg on työskennellyt heinäkuusta asti Ruotsissa. Aluksi toimipaikka oli Axevallan hevosklinikka. Axevalla sijaitsee Tukholmasta Göteborgiin kulkevan E20:n varrella suurimpien järvien Vänernin ja Vätternin välissä.

Syyskuussa hän muutti Halmstadiin, joka on yksi Ruotsin merkittävimpiä hevosten valmennuskeskuksia. Loviisassa varttuneen Kullbergin nykyinen kotipaikka sijaitsee Kattegatin rannalla Malmön ja Göteborgin puolivälissä.

Työnantaja on suomalaislähtöinen eläinlääkäri-yrittäjä Marjaana Alaviuhkola, joka on toiminut myös Ruotsin ja Euroopan ravijärjestöjen puheenjohtajana.

Hallands Djursjukhus -yritykseen kuuluvat niin Axevallan kuin Halmstadin sekä viisi muuta hevosklinikkaa.

Malinin työviikko jakautuu kolmeen osaan: Halmstadin raviradan klinikkapäivien lisäksi hän työskentelee yrityksen sydämessä, Falkenbergin Slöingessä sijaitsevassa hevossairaalassa. Siellä hoidetaan myös pieneläimiä, joten se on Ruotsin mittakaavassakin suuri eläinsairaala.

Kolmas osa arkea on kiertää tekemässä praktiikkaa valmentajien luona.

"Hanna Lähdekorpi hoitaa asiakkaita saraalasta etelään ja minä kierrän pohjoispuolella", Kullberg kuvaa.

Hanna on siis myös hevoseläinlääkäri ja ravivalmentaja. Hän on Alaviuhkolan ja Kari Lähdekorven tytär.

"Tällaiselle nuorelle eläinlääkärille on hieno oppimisen mahdollisuus, kun näen niin monenlaista osaa hevoseläinlääkärin työstä. Siellä muun muassa tehdään ähkyleikkauksia ja hevosille on oma sairaalaosasto. Meillä Suomessa vastaavaa on lähinnä Viikissä."

Kun Kullberg pakkasi hevosensa Mack Swindlerin ja koiransa Sinnan autoon viime kesänä, hän ei hypännyt täysin tuntemattomaan. Hän vietti Halmstadissa reilun kuukauden syksyllä 2020 viimeistellessään samalla eläinlääkäriopintojaan Viroon.

"Kävin täällä silloin lähinnä katselemassa ja ajamassa hevosia. Se tuntui enemmän kuin olisin ollut kuukauden lomalla. Mutta toki sen ansiosta tiesin vähän, mihin tulen."

Kullberg kertoo viihtyneensä Ruotsissa hyvin. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, joten paluu kotimaahan ei ole heti mielessä.

"Joskus sitä voisi suomalaisena ajatella, että ruotsalaisten tapa jatkuvasti "diskuteerata" on turhaa hössöttämistä. Mutta itse pidän sitä hyvänä, kun ihmiset huomioidaan. Kohteliaisuus on täällä ylipäätään arvossaan", Malin arvioi toimintakulttuuria yleisesti.

Hän on ollut Suomessa suosittu montéohjastaja sekä tehnyt ravilähetysten haastatteluja. Ruotsissakin hän imeytyi heti mukaan harrastukseen.

"Oma hevoseni asuu Petri Purolla. Ruuna on reissannut mun mukana kaikkialla, myös Virossa opintojen aikana. Nyt se toimittaa kuntouttajan virkaa, että jaksan ratsastaa lähtöjä", Malin naurahtaa.

Tosin ratsastusta kertyy nyt viikoittain muutenkin. Halmstadin radalla valmentava Magnus Dahlén ehdotti Kullbergille yllätyksenä yhteistyötä heti syksyllä.

"Käyn ratsastamassa heillä ja muillakin valmentajilla viikoittain radalla hiittejä. Melkein kerran viikkoon olen saanut myös ajaa kilpaa, mistä olen tosi tosi kiitollinen. Tämä on työlle todella tärkeää vastapainoa."

Dahlénin yhteistyö vie Kullbergin myös ensi kertaa vuoden suurimpaan ravitapahtumaan Ranskaan. Dahlénilla on muutamia valmennettavia kilpailemassa Ranskassa. Ne asuvat Grosbois`in valmennuskeskuksessa Pariisin kaakkoispuolella.

"Pääsen paitsi aistimaan jännittävän ravitapahtuman tunnelmaa myös mukaan seuraamaan hevosten reissaamista sekä toimimista raveissa" ;Kullberg toteaa.

Hän tulee avustamaan MT Ravinettiä muutamilla videohaastatteluilla Prix d`Amerique -viikonlopun aikana.

Suomessa usein ajatellaan Ruotsin raviurheilua ennen kaikkea sen isompien rahavirtojen ja parempien puitteiden näkökulmasta. Vaikka samaan ei olekaan varaa, Kullberg ottaisi naapurista mallia kansainvälistymisessä.

"Ruotsalaiset eivät pelkää lähteä Ranskaan kilpailureissuun. Ei tarvitse olla Ruotsin paras hevonen vaan muitakin ilmoitetaan sinne."

"Toivoisin ylipäätään, että suomalaiset uskaltaisivat lähteä enemmän myös ulkomaille. Aina siinä oppii."

Malin Kullberg avustaa MT Ravinettiä Prix d´Ameriquen lisäksi jatkossa myös bloggaamalla.

"Kirjoitusten aiheena on hevosten hyvinvointi, ennen kaikkea eläinlääkärin mutta myös raviurheilun näkökulmasta. Ne ovat itselleni vahvat alueet ja toivon pystyväni antamaan ihmisille uusia ajatuksia", hän toteaa.

Ensimmäinen blogi ilmestyy lauantaina.

