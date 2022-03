Finlandiaan ensimmäinen kutsu: Riordan yrittää valloittaa Vermon nyt Elitloppetin kolmosella Gareth Bokolla

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Gareth Boko ja Magnus Djuse nappasivat viime vuoden Elitloppetista kolmosen ennätysajallaan 09,1.

Halmstadin valmentaja Jerry Riordan on viime vuosien menestyjiä Finlandia-ajossa. 2020 tuli voitto Zarenne Fasilla (Varenne) ja 2017 tallin Twister Bi (Varenne) oli kakkonen. Riordan ei ole pelännyt lähteä merta edemmäs kalaan hevosillaan, sillä hänen nimensä löytyy myös Kymi GP:n ja Seinäjoki Racen kunniataulusta. Nyt Finlandiaa vappupäivänä yritetään valloittaa Gareth Bokolla (Make It Happen).

Gareth Boko meni viime keväänä 30. huhtikuuta ja 30. toukokuuta välisenä aikana neljä kertaa peräkkäin 09-alkuisen ajan huipentuen aikaikkunan päätökseksi Elitloppetin kolmossijaan 09,1-kilometriajalla.

"Siinä on näyttöä kerrakseen", Miika Lähdeniemi, joka vietti viikonlopun Ruotsissaja lauantaina Norjassakin Momarkenin 75-raveissa, huomauttaa.

"Kävin Halmstadissa Riordanin lisäksi mm. Untersteinereiden tallissa. Gareth Boko oli ainakin reissun saalis ja Riordan pyrkii tuomaan myös muihin Vermon vapun lähtöihin valmennettaviaan."

Gareth Bokollakin on sikäli suomalaistaustaakin, että sen hoitaja on Heli Tarrimaa, jonka "passi" Zarenne Fas on siis jo voittanut Finlandia-ajon. Riordanin hevosia kengittää puolestaan edellämainitun puoliso Petri Tarrimaa.

Mikä on Finlandian 2022 meininki muuten?

"Eurooppalainen ja kotimainenkin huippu tuntuu nyt avoimelta. Jännityksellä odotellaan, mitä kärkihevosiksi nousee. Monella on sinne pyrkyä, joten motivoituneita tulijoita kyllä löytyy varmasti meillekin. Voittajahan saa Finlandiassa edelleen Elitloppetiin paikan. Joka viikko tästä eteenpäin koitetaan olla kutsumassa uusia. Ensi viikon Helsinki-ajon voittajahan saa kutsun, joten ensimmäinen suomalaishevosen kutsu tulee viimeistään siinä."

