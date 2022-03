Kari Lähdekorven kylmäveritykki Mo Sjur starttaa Teivossa – valmentajan mukaan kyseessä on paras hevonen millä hän on ajanut

Mauri Tuurnan muistoajossa on heti kovia suomenhevosia Ville Kallen ja Coren johdolla.

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Mo Sjur palaa loukkaantumisen jälkeen kilparadoille. Ori starttaa ensimmäistä kertaa Suomessa lauantaina Teivossa. Kuvassa Mo Sjur (nro. 8) voittaa Ulf Erikssonin ajamana Gävlessä toukokuussa 2021.

Kari Lähdekorven omistama Mo Sjur ei ole kilpaillut viime toukokuun jälkeen. Tällöin ori sijoittui toiseksi Hagmyrenissä Joakim Elfvingin valmennuksesta käsin. Sen jälkeen ori on siirtynyt Suomeen ja Tiina Koskisen valmennukseen.

”Se tuli meille viime vuonna kunkkareiden aikoihin. Mo Sjurilla kesti melko kauan loukkaantumisesta toipumiseen. Sitä on kuitenkin nyt päästy valmentamaan melko pitkään.”

Tulevana lauantaina Mo Sjur avaa Suomen uransa Teivon T75-kierroksen kuudentena kohteena ravattavassa kuusivuotiaiden Mauri Tuurnan muistoajossa Ville Pohjolan ohjastamana. Vastassa ovat muun muassa Ville Kalle ja Core.

Tiina Koskinen suhtautuu rauhallisesti Mo Sjurin debyyttiin Suomessa. Ori on kotona laiskahko.

”Luulisi siihen tulevan lisää virtaa kilpailupaikalla. Vastassa on kuitenkin useampi säännöllisesti startannut vastustaja mukana. Ori vaatii varmasti muutaman startin ollakseen parhaimmillaan. Eikä voi tietysti varmaksi luvata sen nousevan loukkaantumista edeltävälle tasolleen.”

Mo Sjur on parhaimmillaan ilman etukenkiä. Balanssin valmentaja päättää lähempänä lauantaita.

”Radan puolesta voisi varmasti ajaa ilman etukenkiä. Mutta miltä Teivon tallialue metsäkatveessa näyttää, onko se vielä jäinen? Mennään tilanteen mukaan."

Koskisen mukaan Mo Sjur on paras hevonen millä hän on koskaan ajanut. Vajaat 90 000 euroa ja 22-ennätyksen täyden matkan voltista juosseelle oriille on hyvin tarjolla lähtöjä Suomessa.

”Kuusivuotislähtöjä sekä hyvin istuvia rahasarjoja on tarjolla pitkin kevättä ja alkukesää. Tämän rahaiselle kylmäveriselle on Suomessa itse asiassa paljon paremmin lähtöjä tarjolla kuin Ruotsin puolella.”

Koskisella pitää kiirettä kuluvalla viikolla. Ennen Teivoa torstai-iltana lappajärveläisvalmentajan suojateista kolme starttaa Uumajassa. Perjantaina on vuorossa ravireissu Jyväskylään Siirin Veetin kanssa.

Valmentaja itse ei lähde Uumajaan vaan puoliso Mika Rintala lähtee hevosenomistajan kanssa kilpailureissulle Ruotsiin.

”He ottavat sitten kotimatkalla kyytiin uusimman ostoksemme Tangen Svennin. Uumajan hevosista Järvsö Nilsingemar tekee tasaisen varmaa työtä. Paras sauma taitaa olla kuitenkin kahdeksannessa lähdössä starttaava Meadow de Lux, mikäli se vain ravaa koko matkan.”

