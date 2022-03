Uutiset

Amatööriohjastajamatsi Iceman Challenge alkaa pyhänä Rovaniemellä: Bazíren serkkupojan ideasta todeksi Tapio Hoikan kätilöimänä Uutiset Tapio Hoikan kehittämä Arctic Horse Race 2019 inspiroi ranskalaista hevosihmistä Jean-Philippe Bazírea suunnittelemaan eksoottista amatööriohjastajakisaa. Sunnuntaina ranskalaisen haave toteutuu.

Tapio Hoikan albumi

"Tappi" Hoikka on ravien monitoimimies. Kuvassa hän on Rovaniemen kuninkuusraviareenan äärellä 2018. Ensi sunnuntaina samalla paikalla on erilaiset ravit.

Valmentajamestari Jean-Michel Bazíren serkku Jean-Philippe on ammatiltaan päivittäistavarakauppias ja mm. Mira-raviurheiluvarusteiden edustaja "sales ambassador" Ranskassa. Hänen ajatuksissaan vilkkuivat eksoottiset kokemukset myös amatööriohjastajille. Yhdessä ravien jokapaikanhöylä "Tappi" Hoikan kanssa syntyi Iceman Challenge, jossa alkuperäisidean mukaan neljä ranskalaista mukaan valittua amatööriohjastajaa ja yhtä monta suomalaista vastaavaa kohtaavat ensin Lapissa ja sitten Normandian ruohoradalla. "Jean-Philippe viestitti minulle Arctic Horse Racen jälkimainingeisa, että meidän pitäisi luoda vastaavaa myös amatöörikuskeille", Tapio Hoikka kertaa vaiheita. "En aluksi täysin syttynyt ajatukselle, mutta kyseinen Bazíre lähetti useampia viestejä, ja lopulta taivuin: tehdään se! Tästä raviurheilusta puuttuu väyliä eteenpäin nuorilta tai alottelevilta ohjastajilta. Toisaalta raviurheilun pitäisi tuottaa kokemuksia ja elämyksiä, kansainvälisiäkin elämyksiä. Lisänä aina kun eri maalaiset lajin ystävät kohtaavat, tulee uusia yhteyksiä ja ideoita." Kilpailujen järjestäminen taitaa tuottaa aika paljon ylimääräistä ajanmenoa? "Niin tekee. Rakkaudesta lajiin näihin tulee ryhdyttyä jokseenkin omalla kustannuksella ja selkänahasta. Ei kannata laskea tunteja, kuten ei muutenkaan tässä lajissa. Näistä Iceman Challengeista ei tule lainkaan kustannuksia radoille, vaan kilpailjoiden omilla varoilla ja sponsorirahoilla kustannetaan reissut. Päätettiin sitten ottaa useampi nuori kuski Suomesta Rovaniemelle, kun lähtöihin mahtuu kuitenkin 12:kin hevosta. Toisaalta hevosten saaminen näihin kuskimatseihin on aika kovaa työtä ja tästäkin tuli vähän torjuntavoitto, kun saatiin noinkin paljon hevosia. Ihan täysiä lähtöjä ei harmi kyllä saatu." "Systeemi menee sitten niin, että suomalaisista kolme parasta lähtee minun kaverikseni pohjoiseen Normandiaan Les Andelysin radalle Seinen rannalle ajamaan matsi loppuun viides syyskuuta. Ajateltiin, että järjestetään useammalle nuorelle ohjastajalle tai amatöörille kuin neljälle tuo kilpailumahdollisuus, jos se saadaan järjestettyä. Kuskeilla on omat sponsorit, ja tässä saadaan eri sidosryhmiä aika hyvin mukaan ja tapaamaan toisiaankin myös eri maista." Ranskaa edustavat kyseinen Bazíre (912 lähtöä -58 ykköstä), Frédéric Durville (515 starttia - 30 voittoa), Sylvie Ringler (123 lähtöä - 2 voittoa) ja kokeneimpana Sébastien Campain (1114 lähtö - 98 voittoa Ranskan keskusjärjestön Le Trotin tilastojen mukaan). Suomesta mukana ovat Santeri Oikarainen, Miia Salminen, Riku Salminen, Anna Hiltunen, Eelis Murtola, Tapio Hoikka ja Jarmo Mänty. Eksotiikkaa riittää molemmille joukkueille, sillä Rovaniemellä ajetaan kilpaa jääpolanteella noin seitsemän asteen pakkasessa. Les Andelys on puolestaan ruohopintainen rata, joita Ranskassa on paljon. Rovaniemen sunnuntain 27.3. ravit alkavat kello 13. Iceman Challengen kisalähdöt ovat toinen (13.27) ja kahdeksas (15.30). Tapio Hoikan albumi Suomi vastaan Ranska raveissa - kumpi voittaa? No sunnuntaina Rovaniemellä se ratkeaa vain amatööriohjastajien osalta ja ensimmäisen puoliajan jälkeen. Toinen osa kilpaillaan syyskuussa Les Andelysin ruohoradalla Ranskassa. Mika Lappalainen Iisalmelainen Eelis Murtola, 20, edustaa Suomen joukkueen nuoriso-osastoa Iceman Challengessa. Miia Salmisen albumi Miia Salminen edustaa pyhänä Lapissa Suomea. Aiheet Rovaniemen ravit Iceman Challenge Tapio Hoikka Jean-Michel Bazire Jean-Philippe Bazíre Arctic Horse Race Les Andelys Ruohoravit