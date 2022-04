Keinoemovälitys auttaa hädän hetkellä – viime vuonna kasvattiemää etsi 50 orpovarsaa

Terhi Piispa-Helisten

Suomen ykköstasolla kilpaileva ravuri Majestic Man on keinoemovälityksen viime vuosien sanansaattajia. Orpovarsa Taistonakin tunnettu Majestic Man sai oman emänsä kuoltua kasvattiemäkseen ravikuningatar Mariminin, joka oli menettänyt oman varsansa.

Suurin osa varsomisista sujuu hyvin, mutta eivät valitettavasti kaikki. Jo yli 20 vuotta toiminut keinoemovälitys auttaa yhdistämään emänsä menettäneet varsat ja varsansa menettäneet emät.

Keinoemovälitys on toiminut vuodesta 2000 alkaen. Toimintaa hoitaa Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, ja käytännössä siitä on alusta asti vastannut siuntiolainen Heli Lepo.

Orpovarsojen ja varsansa menettäneiden emien yhdistämisessä on kiire, sillä tamma on yleensä käyttökelpoinen keinoemoksi vain muutaman päivän varsansa menettämisestä. Orpovarsa taas hyötyy keinoemosta lähes vieroitusikään asti.

Keinoemovälityksen tilaston mukaan viime vuonna tarjolla oli 76 varsansa menettänyttä tammaa ja kasvattiemää etsi 50 orpovarsaa. Keinoemovälitys välittää yhteystietoja ja antaa ohjeita, mutta käytännön asiat ovat aina osapuolten itsensä sovittavia.

”Kaikki on tapauskohtaista, mutta varmaan neljä viidestä menee niin päin, että tamma menee varsan luokse”, Heli Lepo arvioi.

”Suosittelemme, että tamma menisi varsan luokse. Vastasyntynyt varsa on altis sairastumaan, varsinkin jos se ei ole saanut kunnolla ternimaitoa. Lisäksi yhdistämisen vaativa aika, työpanos ja kustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti varsan omistajalle, eivät tamman omistajalle.”

Heli Lepo kertoo, että valtaosa tammojen ja varsojen yhdistämisistä onnistuu.

”Mikäli ihmiset osaavat auttaa hevosia oikein, yhdeksän tammaa kymmenestä hyväksyy vieraan varsan”, hän arvioi.

”Toki joskus on niitäkin tapauksia, että homma ei vaan onnistu, ja turha silloin on kiusata kaikkia osapuolia. Hevostakin pitää osata lukea.”

Varsominen on odotettu tapahtuma, ja jos asiat menevät pieleen, suru on hevosenomistajalle suuri. Näissä tilanteissa tammansa tai varsansa menettäneiden hevosihmisten on helppo löytää toisensa.

”Uutisissa on usein vain negatiivisia asioita, mutta tässä asiassa näkee, kuinka ihmiset haluavat auttaa. Kuinka moni haluaa antaa edes omaa autoaan ventovieraan ihmisen käsiin, mutta keinoemovälityksessä he antavat oman hevosensa, tässä on tamma sinun varsaasi hoitamaan”, Heli Lepo ihastelee.