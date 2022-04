Uutiset

Neljäs Elitloppet-hevonen tulee Amerikasta Åke Svanstedtin tallista: Back Of The Neck Uutiset Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot on luvannut jaella lauantaisin Elitloppet-kutsuja eräänlaisena karkkipäivän makupaloina. Tänä 75-päivänä selvisi, että Malmrot löysi kuin löysikin amerikkalaishevosen Elitloppetiin 2022.

Kung-Åke perheineen. Svanstedt juhlimassa perheensä kanssa Captain Coreyn hambovoittoa. Nyt "vihreä mies" on tulossa valloittamaan synnyinmaansa helmeä Elitloppetia Back Of The Neckillä.

Viime vuosina on kaipailtu amerikkalaisväriä Elitloppetiin - asiaa joka aiemmin oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Nyt Solvalla vastasi huutoon kutsumalla Åke Svanstedtin valmennettavan Back Of The Neckin (Ready Cash). Ennätyksekseen 09,4 mennyt ori oli The Habletonianinsa kolmas 2020. Kutsu saattaa merkitä myös, että Amerikkaan olisi menossa lisääkin kutsuja. Svanstedtin tallissa on myös upeasti Amerikassa aloittanut Ecurie D. (Infinitif), mutta se ei ilmeisesti ole tulossa Solvallaan. Sen sijaan saatiin tallikaver, joka saa näin edustaa Pohjois-Amerikkaa, vaikka isänsä on Ranskan siitossuuruus Ready Cash. Pohjois-Amerikan spekulaatioissa on esiintynyt myös kaksinkertainen Kanadan vuoden vanhempi ravuri Perfetto (Majestic Son). Tänä lauantaina kutsu meni siis Pohjois-Amerikkaan, mutta USA:n puolelle. Svanstedt tietää, miten Elitloppet voitetaan, sillä hän on ollut ykkönen Torvald Palemalla (2009) ja Gidde Palemalla (2004). Viimeisimmän vuosikymmenen Svanstedt on valmentanut "rapakon toisella puolella", mutta Resolvella Svanstedt kävi hakemassa Solvallasta kakkosen 2016. Toistaiseksi Elitloppetiin 30.5.2022 kutsutut, ykköspalkinto viisi miljoonaa Ruotsin kruunua: Don Fanucci Zet (viime vuoden voittaja), valmentaja Daniel Redén, kotimaa Ruotsi Etonnant, Rikhard Westerink, Ranska Vivid Wise AS (2021 kakkonen), Alessandro Gocciadoro, Italia Back Of The Neck, Åke Svanstedt, USA Aiheet Elitloppet 2022 Anders Malmrot Åke Svanstedt Back Of The Neck