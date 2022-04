Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot on luvannut jaella lauantaisin Elitloppet-kutsuja eräänlaisena karkkipäivän makupaloina. Tänä 75-päivänä selvisi, että Malmrot löysi kuin löysikin amerikkalaishevosen Elitloppetiin 2022.

Neljäs Elitloppet-hevonen tulee Amerikasta Åke Svanstedtin tallista: Back Of The Neck