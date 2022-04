Suomen Toto75-karonkka: Stallone oli vahvin Kaustisella

Elina Paavola

Stallone voitti viime vuonna Ruunaruhtinas-kilpailun Ylivieskassa. Valmentaja Ossi Nurmosen poika Iikka Nurmonen ohjasti hevosta tuolloin.

1. Stallone

Pelimanni-ajossa nähtiin huikea esitys, kun ruunaruhtinas Stallone runnoi vahvan esityksen päätteeksi voittoon johtavan rinnalta. Vaikka lähdössä oli mukana vain kahdeksan hevosta, oli lähtö silti osallistujien johdosta hyvin mielenkiintoinen. Lähdössä palasi tauolta muun muassa hallitseva ravikuningas Evartti, joka ottikin porukan komentoonsa. Santtu Raitala myös ajoi lähdön keulapaikalta ja matkavauhti oli reipasta olosuhteet huomioiden.

Siitä huolimatta Stallone kesti toiselta ilman vetoapua kaiken ja piti nappireissun saaneen Wellekin takanaan. Evartti romahti lopussa taustalle. Stall Noora omistaa ja on kasvattanut Stallonen. Ossi Nurmonen valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti hevosta. Katariina Nurmonen on Stallonen hoitaja.

2. Troopers

Olosuhteet eivät ainakaan haitanneet vahvaa puurtajaa Troopersia, joka vei toisen Toto75-kohteen nimiinsä vahvan kirin päätteeksi. Valjakko päätyi kutosradalta lopulta neljänteen pariin ulos, mistä Hannu Torvinen käänsi ajokkinsa kirikaistoille 800 metriä ennen maalia ja maisema vaihtui. Loppusuoralla nähtiin hieno taisto keulassa juosseen suursuosikki Vikens Energyn ja Troopersin välillä, jonka jälkeen mainittu käänsi edukseen. Hermanni Paavola omistaa ja on kasvattanut hevosen yhdessä Johanna Männistön kanssa. Jouko Paavola valmentaa ja Hermanni Paavola hoitaa hevosta.

3. Smokin Ride

Viidennen kohteen voittaja Smokin Ride on yksi kierroksen neljästä yllätysvoittajasta. Jukka Torvinen ajoi kasikaistalta eteenpäin ja eteni lopulta kolmannen radan kautta keulapaikalle. Siitä valjakko piti pintansa, vaikka uhkaajia riitti loppusuoralla. Kaustiselta kuului spekulaatioita siitä, oliko sisärata tänään yhtä hyvä kuin ulommat radat. Tuokin nostaa Smokin Riden suoritusta entisestään. Pekka Laitinen, Sami Lehmonen ja Teuvo Nikulainen omistavat viisivuotiaan ruunan. Teuvo Nikulainen on hevosen valmentaja ja hän on myös kasvattanut hevosen. Sara Pulkkinen hoitaa ruunaa.