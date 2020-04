Kaikkien aikojen jackpot-kierros – kylmäverinen räjäyttää potin?

Anu Leppänen

Jan-Olov Persson on Ruotsin kylmäverikuningas. Hankalan treenitalven jälkeen miehen talli on noussut nyt hirmuiskuun, mukaan lukien Bellfaks.

Ruotsin raveihin kohdistuu tällä hetkellä muutenkin ennen näkemätön mielenkiinto, koska käytännössä kaikki muu urheilu on tauolla. Huiman jackpotin boostaamana 75-vaihto saattaa nousta kaikkien aikojen ennätyslukemiin, ja yhdellä ainoalla täysosumalla voinee voittaa yli 10 miljoonaa euroa.

Päivän pankki

5 Sorbet (Toto75-6) avasi kautensa häikäisevällä esityksellä. Diamant haastoi sen keulasta, mutta Sorbet lipui rinnalta eleettömästi voittoon ajalla 09,8 ja näytti siltä, että olisi jatkanut samaa vauhtia vielä pitkään.

Startti alla Sorbet tuskin on ainakaan huonompi. Nyt sen pitäisi päästä kaikella todennäköisyydellä keulaan, koska sisäpuolelta nopein on tallikaveri 1 Bucks To Burn. Lujaa lähtee myös ulkoa 7 Elian Web, muttei enää ihan yhtä kovaa kuin joku vuosi sitten. Mitan eron ottaminen Sorbet’hen ja siitä ulkopuolelta ohi pääseminen taitavat olla liikaa vaadittu.

Sorbet’n teht’v’’ helpottavat, että kautensa avaava 9 Milliondollarrhyme ja tauolta palailevat 10 Milligan’s School ja 12 Makethemark arvottiin takariviin. Kaikki kunnia niille, mutta keulasta Sorbet’n tappiota on vaikea kuvitella.

Ideavarma

1 L.L. Royal (Toto75-1) voitti viimeksi vakuuttavasti kuolemanpaikalta ja 19.2. keulasta. Toissa kerralla se kävi ennen lähtöä auton takana sen verran lämpöisenä, ettei Rikard N Skoglund uskaltanut ladata lähtöön. Hirmukuntoinen King Of Everything oli keulasta liian kova ja veti Ikaros di Quattron selässään toiseksi, mutta L.L. Royal kiri 2. ulkoa hyvin kolmanneksi. Se avaa voltin ykkösradalta lujaa ja pitää suurella todennäköisyydellä keulat, jolloin takahevoset mukaan lukien suosikki 10 Don Fanuzzi Zet ovat tiukan paikan edessä.

Ideahevoset

5 Tengil Face (Toto75-2) juoksenteli viimeksi kotiradan maililla ”preparén”, mutta juoksi silti ennätyksensä 12,7 valtaosin 3. rataa kiertäen. Edelliskerralla tuli täydellä matkalla 12-radalta laukka lähtökiihdytykseen. 3140 metrin mielimatkalla voi alun ottaa rauhassa, eikä laukkariski ole merkittävä. Rattaille tulee Kolgjinien jälkeen nyt suuri määrä taktista osaamista lisää, ja jos Erik Adielsson pääsee heti sinuiksi hieman omintakeisen ruunan kanssa, muut ovat helisemässä.

3 Loveya Fashionin (Toto75-4) taulu on vain keskinkertaisessa kunnossa, eivätkä ruotsalaispelaajat tiedä, miten hyvästä hevosesta on kyse. Katja Melkon ilmoitettua sen suoraan tauolta 75-lähtöön hevosen täytyy tuntua hyvältä, ja nuorten ohjastajien oppilaslähdön parhaalla kuskilla Magnus A Djusella se pystyy haastamaan suosikki 10 Bear Victoryn.

9 Adde S.H. (Toto75-5) on hurmannut viime starteissaan. Viimeksi pronssidivisioonan finaalissa se kiersi voittaja Burning Manin rinnalle ja kesti siitä hienosti toiseksi, vaikka johtavaa seurannut 3 Guillaume Boko sai täyden mahdollisuuden. Tämä oli toki käyttänyt voimiaan alkumatkasta ensimmäisten keulojen hakemiseen. Myös edellisstarttien voitot tulivat johtavan rinnalta, mutta nyt voimia voi ehkä säästellä loppuun, kun ratojen 1-5 nopeat avaajat pitänevät rajusta alkuvauhdista maililla huolen. Ulf Ohlsson rattailla ei ole millekään hevoselle ainakaan heikennys.

2 Island Life (Toto75-7) menetti kaudenavauksessaan täpärästi keulat ja jäi lopulta 4. sisälle, mistä kiritilaa ei koskaan tullut. Voimia jäi tallelle vaikka kuinka! Cyber Lanen voittamassa Jägersron kultadivisioonassa ruuna tsemppasi viimeksi 3. ulkoa neljänneksi. Nyt se palaa 2 starttia alla hopeadivisioonaan, ja kohta alkaa olla kauden avausvoiton aika. Island Life lähtee lujempaa kuin suosikki 4 Coogan ja saattaa päästä ”toisessa aallossa” jopa keulaan, jos starttiraketti 7 Dom Perignon onnistuu riistämään ensimmäiset keulat 1 Uralilta. 2640 metrin matkaa tällä tuskin keulasta ajetaan, vaikka alla on 2140 metriltä finaalivoitto Solvallasta.

Potin räjäyttäjät

9 Bellfaks (Toto75-3) laukkasi toissa kerralla täysissä voimissa johtaneen 15 Pydinin takaa 50 metriä ennen maalia. Viimeksi juoksu meni takarivistä pieleen. Laukat ensimmäisellä ja viimeisellä takasuoralla sinetöivät epäonnistumisen Månprinsen A.M:n voittamassa kovassa lähdössä, mutta laukkojen välissä Bellfaks kulki hienosti. Jan-Olov Perssonin talli on nyt hurjassa iskussa, ja Bellfaksin onnistuminen on vain ajan kysymys.

10 Chapuy (Toto75-5) paineli kaudenavauksessaan mailin 10,9 ja voitti keulasta murskaavasti. Takarivistä ei keulaan ole asiaa, mutta silti ruuna on liian unohdettu. Se tulee tarvittaessa takaakin, ja kiriin saattaa olla parasta mahdollista vetoapua tarjolla 9 Adde S.H:lta.

Ravinetin porukkasysteemi

1 L.L. Royal

5, 3, 10, 9, 6, 2

14, 15, 12, 10, 9, 1, 3, 5, 7

10, 3

9, 10, 4, 3, 5

5 Sorbet

2, 4, 6, 12, 7, 5, 1

3780 riviä – 189,00 euroa

Tästä voit kopioida systeemin Veikkauksen pelijärjestelmään ja myös halutessasi muokata sitä

Ravinetin ideasysteemi

1 L.L. Royal

5, 3, 10, 9, 6, 2

14, 15, 12, 10, 9, 1, 3, 5, 7

10, 3

9 Adde S.H.

5 Sorbet

2, 4, 6, 12, 7, 5, 1

756 riviä – 37,80 euroa

Tästä voit kopioida systeemin Veikkauksen pelijärjestelmään ja myös halutessasi muokata sitä