Jauheliha myy nyt kuin häkä – Snellmanilla myyntihenkilöstöä on siirtynyt auttamaan tuotannossa

Jauhelihan tilauskanta on jopa kaksinkertaistunut, kertoo Roland Snellman.

Kari Salonen

Jauheliha pääsi monista kaupoista loppumaan alkuviikolla.

Snellman Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman kertoo, että hamstraus alkoi viime viikolla lihatuotteissa ja nyt se näkyy valmisruuissa. "Tehtaalla ajetaan täysillä ja jonkin verran supistetaan valikoimaa."

Ruokailu on siirtynyt tällä viikolla enenevästi kouluista ja ravintoloista koteihin, jolloin ihmiset ostavat entistä enemmän ruokaa kaupasta. Kun myynti ravintoloille ja horeca-puolelle on supistunut ja kauppoihin toimitukset kasvaneet, osa Snellmaninkin myyntipuolelta on siirtynyt auttamaan tuotannossa.

Lihapuolella suurin myyntiartikkeli on jauheliha. Monissa kaupoissa jauhelihahyllyt ammottivat tiistai-iltana tyhjinä. Jauhelihan lisäksi myös ruoka- ja nakkimakkaroiden kysyntä on kasvanut, samoin valmisruokien. Esimerkiksi Snellmanin tuotteista eniten myyvät lohi- ja kinkkukiusaukset ja lohikeitto.

Snellman Valmisruoan toimitusjohtajan Tommy Snellmanin mukaan tilanne on kaikille uusi – kysyntä kasvaa, sillä kun ihmiset tekevät ruokaa kotona alusta asti itse, he ostavat raaka-aineita vähän enemmän kuin jos söisivät vain lounasruoka-annoksen työpaikkaruokalassa.

"Meistä on hyvä, että ruokaa tehdään itse. Me teemme valmisruokaa niille, jotka eivät ehdi tai osaa itse laittaa."

