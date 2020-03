Elintarviketeollisuus ja ruokahuolto toimivat edelleen – ala on kriittisten listalla, mutta hamstraamiseen ei ole tarvetta

Kimmo Haimi

Elintarviketeollisuus pyrkii varmistamaan, että ruokaa riittää kauppoihin. Hamstraus on paikoin saanut hyllyt tyhjiksi.

Kauppojen hyllyt olivat maanantai-iltana osin tyhjät, ja se sai kuluttajat hamstraamaan entistä enemmän elintarvikkeita. Riittääkö ruokaa kauppoihin, kun ruokaa tehdään nyt kotona sekä koululaisille että etätyöläisille? Ja voiko meijereiden ja ruokatehtaiden väki mennä normaalisti töihin?

"Ruokahuolto pelaa", vakuuttaa Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja. "Ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat nostaneet valmiuttaan ja tehneet suunnitelmat koronatilanteen vuoksi."

Pohjan mukaan elintarviketeollisuus niin kuin koko elintarvikeketju on kriittinen ala. Sen työntekijöiden pienille lapsille pyritään järjestämään päivähoito ja kolmosluokkaan asti lähiopetusta, niin että vanhemmat pääsevät töihin.

Elintarviketeollisuuden toimituksia kauppoihin on lisätty tuotannon mahdollisuuksien mukaan. Pohjan mukaan hamstraamiseen ei ole tarvetta. Muiden maiden tilanteesta voi päätellä, että hamstrausvaihe kestää 3–5 päivää, minkä jälkeen tilanne normalisoituu.

Elintarviketeollisuuden toimitukset ravintoloille ovat vähentyneet ja vähenevät yhä, mutta osa julkisen sektorin elintarviketoimituksista jatkuu ennallaan, kuten puolustusvoimien ja sairaaloiden.

Elintarvikkeiden vientiin korona vaikuttaa, jos rahtiliikenne EU-maiden välillä vaikeutuu.

"Lento- ja laivaliikenteen rajoittaminen ja mahdollinen lopettaminen vaikuttavat myös elintarvikkeiden vientiin. Tärkeää on varmistaa kriittisten elintarvikkeiden sekä maataloustuotteiden ja rehujen pääsy rajojen yli poikkeustilanteessakin", Pohja korostaa.

"Oleellista on turvata välttämättömät toiminnat, kuten raaka-aineiden, rehujen ja pakkausmateriaalien saatavuus ja laboratoriohenkilöstön työmahdollisuudet."

Atrialla on huomattu valmisruokien kysynnän kasvu, kun työpaikka- ja kouluruokailusta ollaan siirrytty kotiin. Atrialla toimihenkilöt ovat koronan vuoksi etätyössä kotona, mutta tehtaalla työt pyörivät normaalisti. "Mitään ei ole jätetty tuotannosta pois", sanoo vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

"Meillä on kaksi tavoitetta: suojella henkilöstöä virukselta ja pitää Atrian rattaat pyörimässä", Leino summaa.

HKScanilta kerrotaan, että tuotanto ja tavarantoimitukset sujuvat normaalisti, vaikkakin vähittäiskaupassa on tilapäinen kysyntäpiikki. "Pandemiatyöryhmämme päivittää ohjeistuksia henkilökunnalle tarvittaessa", kertoo viestintäjohtaja Marja Siltala.

HKScanin tuotantoyksiköihin ja sopimustiloille ei oteta vastaan vieraita toistaiseksi.

Snellmanilta kerrotaan, että hamstraus alkoi viime viikolla lihatuotteissa ja nyt se näkyy valmisruuissa. "Syynä on myös se, että ruokailu on siirtynyt ravintoloista ja kouluista kotiin", kertovat toimitusjohtajat Tommy ja Roland Snellman. Jauhelihassa tilauskanta on jopa kaksinkertaistunut.

Kun ravintoloille myynti on laskenut huomattavasti, osa Snellmanin myyntihenkilöistä on siirtynyt tuotannon puolelle auttamaan.

Jauhelihan lisäksi myös Snellmanin ruoka- ja nakkimakkaroiden kysyntä on kasvanut. Snellmanien mukaan tilanne on kaikille uusi – kysyntä kasvaa, sillä kun ihmiset tekevät ruokaa kotona alusta asti itse, he ostavat raaka-aineita vähän enemmän kuin jos söisivät vain lounasruoka-annoksen työpaikkaruokalassa.

"Meistä on hyvä, että ruokaa tehdään itse. Me teemme valmisruokaa niille, jotka eivät ehdi tai osaa itse laittaa."

Valion ydinryhmä seuraa tilanteen kehittymistä, kertoo maidonhankinta- ja alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo.

"Tehtaamme pyörivät toistaiseksi normaalisti. Myös maidon kerääminen tiloilta toimii tällä hetkellä normaalisti", Pohjamo rauhoittelee.

Valiolla on mahdollista laajempaa epidemiaa varten päivittyvä suunnitelma, jolla se varmistaa toiminnan poikkeustilanteessa. Valiolla on Suomessa 12 tuotantolaitosta, kolme jakeluvarastoa ja päävarasto kuluttajatuotteita koskien. Teollisuusasiakkaiden tuotteet toimitetaan suoraan tuotantolaitoksilta.

"Valmistus ja jakelu jakautuvat siis usealle paikkakunnalle, mikä helpottaa toimimista poikkeustilanteissa", Pohjamo toteaa. "Tiivis yhteydenpito on nyt tärkeää."

