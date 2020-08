Suomalaisille ruisviskeille menestystä alkoholijuomien MM-kisoissa

The Helsinki Distilling Companyn ruisviskit nappasivat kisoissa kolme mitalia.

The Helsinki Distilling Company

The Helsinki Distilling Companyn Master Blender Kai Kilpinen on tyytyväinen yrityksen ruisviskien menestykseen.

Kolme Helsingissä tislattua viskiä menestyi alkoholijuomien MM-kisoissa. Ensimmäistä kertaa International Wine and Spirits Competition -kilpailuun (IWCS) osallistunut The Helsinki Distilling Company nappasi juomillaan kaksi pronssi mitalia ja yhden hopean.

Hopean ansainnut viski oli syksyllä Suomen myyntiin tuleva Islay Malt -ruisviski. Se saavutti mitalinsa tynnyriviimeistellyt kansainväliset viskit -sarjassa.

"Islay Malt Finish on ruisviski, joka on viimeistelty kahdeksan kuukautta savuviskitynnyreissä. Viimeistelyyn käytetyt tynnyrit tulevat savuisista mallasviskeistään tunnetulta Islayn saarelta Skotlannista, jotka antavat kevyen savun aromin ruisviskillemme. Kilpailun jury totesi viskimme olevan kaunis yhdistelmä makeaa savuisuutta, pehmeää hedelmäisyyttä ja mausteisuutta. Siihen on helppo yhtyä", kertoo Master Blender Kai Kilpinen tiedotteessa.

Pronssille sijoittuneet viskit olivat Muteman-ruisviski ja rommitynnyrillä viimeistelty ruisviski.

Yritys on tyytyväinen menestykseen: "Olemme erittäin ylpeitä tästä menestyksestä, sillä IWSC on maailman suurin kilpailu, johon osallistuu satoja tuotteita ympäri maailman”, Kilpinen kertoo.