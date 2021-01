ETL:n varapuheenjohtaja toivoo rokotusten etenemistä vauhdilla ja kansan paluuta kahviloihin ja konditorioihin: "Nyt on kuluttajilla mukavien tekojen paikka siellä leipähyllyllä"

Kuvat: Rami Marjamäki / Kuvitus: Juho Leskinen

Elosen leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen toivoo, että koronatilanne saadaan pian rauhoittumaan ja kansa rokotettua. "Pienet leipomoalan toimijat tarvitsevat kuluttajan käyntiä!"

Vaikka kaupalla on mennyt viime vuonna kovaa, korona ei ole kohdellut kauniisti kaikkia leipomoalan yrityksiä. Etenkin kahvila- ja konditoriatuotteisiin erikoistuneet pienet yritykset ovat kärsineet kuluttajien ostotottumusten muutoksesta.

"Nyt on kuluttajilla mukavien tekojen paikka. Tarvitaan tekoja siellä leipähyllyllä. Toivottavasti mahdollisimman monen asiakkaan käsi löytää kaupasta kotimaisen leipurin leivän", kannustaa Leipuriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja ja Elintarviketeollisuuden hallituksen varapuheenjohtaja Jari Elonen.

"Vähiten vaikeaa on ollut niillä, jotka ovat keskittyneet perus tuoreleipään. Siellä häiriöt on olleet pienempiä."

Elonen kuvailee koronan leipomoalalle tuomia muutoksia moninaisina. Leipureista pienimmät ovat olleet alan konkarin mielestä kaikkein kovimmilla.

"Koronatalvi on vasta alussaan ja nyt tiedetään, että osa alan toimijoista on tiukan paikan edessä. Tässä on vielä sinniteltävää, että päästään kesään ja saadaan kansa rokotettua."

Etenkin kahvilat ja konditoriat kaipaavat pikaisesti paluuta jonkinlaiseen arkeen.

"Liikkuvuus kaupunkien keskustoissa on huomattavan vähäistä. Tilanne on ohjannut kuluttajat valitsemaan yhden ostopaikan, mistä pyritään hankkimaan kaikki. Se ei kohtele kaikkia yrityksiä tasapuolisesti."

Samalla myös kuluttajien ostoskäyttäytymisessä on tapahtunut muutoksia.

"Kun ostospaikka vaihtuu, kuluttaja saattaa samalla vaihtaa tutun tuotteen toiseen ihan erityyppiseen tuotteeseen. Ostotottumukset ovat olleenkin suuressa myllerryksessä."

Elonen kiittelee kauppaa siitä, että koronakevään myötä kaupan hyllyille otettiin aktiivisesti uusia pienten elintarvikeyritysten tuotteita.

"Moni pieni leipomoyritys pysyi pinnalla tämän ansiosta. Koronan myötä kauppa on toiminut viisaasti ottaessaan valikoimiin uusien leipomoiden tuotteita. Se on ollut monelle pelastus."

Perinteinen jämsäläinen perheyritys Elosen Leipomo on kärsinyt omat koronakolhunsa. Jari Elonen tietää, että perheyritys ei ole ollut alalla pahimmin kärsineiden joukossa.

"Leipomopuoli selvisi viime vuodesta pienellä miinuksella, kun taas kahvila- ravintolapuoli on ihan rehellisesti tappiolla. Onneksi me ollaan Elosena tässä tilanteessa useamman tukijalan varassa."

"Tehdään sopimusvalmistusta, tuoreleipää, kahvilatoimintaa, konditoriatuotteita. Jos joku tukijalka vähän heiluu, toisella pystyy tukemaan. Vaikka ravintola- ja konditoriapuoli ovat tehneet tappiota, muut jalat ovat tukeneet."

Kun kansalaiset aloittivat maaliskuussa vessapaperin hamstrauksen, Elosellakin nähtiin piikki erityisesti yhdessä tuoteryhmässä:

"Valmispitsojen kysyntä oli hetkellisesti aivan uudella tasolla. Sieltä se sitten kyllä tasaantui."

Jari Elonen toivoo, että yhteiskunta saataisiin mahdollisimman nopeasti takaisin arkeen.

"Kaikki peukut on ylhäällä, että saataisiin rokotukset käyntiin ja toipuminen alkaisi. Kyllä tämä raskasta näin on. Epätietoisuus kaikesta. Mutta sitä tämä yrittäminen on. Poikkeusolojen sietämistä. Kaiken jos ymmärtäisin, tuskin olisin leipuri vaan ennustaja."

"Vaikka epidemia on kolhinut, täytyy toivoa, että pysytään terveinä. Ja että saadaan leipoa jatkossakin."

Lue myös: Leipuriliitto parahtaa, ettei elintarviketeollisuusliitto kuullut pienimpiä: "Kyllä todella pitää haluta leipoa, että tässä tilanteessa vielä jaksaa yrittää"