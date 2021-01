Leipuriliitto parahtaa, ettei elintarviketeollisuusliitto kuullut pienimpiä: "Kyllä todella pitää haluta leipoa, että tässä tilanteessa vielä jaksaa yrittää"

Suomen Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen ei sano suoraan, että ETL:n toimitusjohtajan lähtö olisi ajolähtö, mutta tyytymättömyys liittoon on kova.

Johannes Tervo

Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen antaa Elintarviketeollisuusliitolle kovaa palautetta.

Suomen Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen kertoo olevansa huolissaan leipomoalan moninaisuudesta.

"Keväällä tuli jo sellaisia viestejä, että täytyy toivoa, etteivät yrittäjät tee samanlaisia johtopäätöksiä kuin laman aikaan. Kesä pelasti paljon, mutta nyt on vielä pitkä talvi edessä."

Etenkin horeca-puolen varassa olevat yritykset ovat Leipuriliiton mukaan tehneet täyden sukelluksen.

"Turpaan on tullut kovaa siellä. Leipomoalan yritykset ovat kahden kerroksen väkeä. Menestyjät porskuttavat, mutta etenkin horeca-puolella on käsillä katastrofin ainekset."

Mika Väyrynen suuntaa kovimman kritiikkinsä tilanteessa Elintarviketeollisuusliiton suuntaan. ETL ja SEL solmivat 30.11. kaksivuotisen sopimuksen, jolla alan palkkoja korotetaan 1,9 prosenttia. Tyytymättömyys Elintarviketeollisuutta kohtaan on hyytävää.

"Kyllä todella pitää haluta leipoa, että tässä tilanteessa vielä jaksaa yrittää. Ihan järjetön temppu oli Elintarviketeollisuudelta lyödä työehtosopimukset lukkoon kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, kun ei vielä ollut näkyvissä yhtään mihin koronatilanne on menossa!"

Väyrynen tietää, että ETL:n johdossa on hankalaa täyttää kaikkien toiveita.

"Mutta tämä oli jo täysi pohjanoteeraus. En halua kommentoida toimitusjohtajan vaihtoa muuten."

Väyrynen muistuttaa, että euron korotus on ihan eri juttu suurelle teollisuusyritykselle kuin pienille tai keskisuurille. Kun leipomo- ja konditoria-alalla työvoimakustannuksen osuus yritysten liikevaihdosta on 25–60 prosenttia, meijeri-, panimo- ja liha-alalla työvoimakustannukset ovat noin 10 prosentin luokkaa.

"Meillä leipureillakin isot ja pienet yritykset ovat niin erilaisessa asemassa toisiinsa nähden että pahaa tekee. Jalkapallotermein sanoisin: Pienet ja keskisuuret on laitettu pelaamaan Veikkausliigassa. Nyt tarvittaisiin kaikkein eniten paikallista sopimista."

"Elintarviketeollisuus halusi turvata isoille työrauhan ja meni sieltä mistä aita on matalin. Oli hampaaton temppu antaa työnantajapuolen pitää kiinni joustamattomasta järjestelmästä."

Leipuriliiton toimitusjohtaja on tyytyväinen siihen, että edes kauppa on yrittänyt pitää pienimpiä toimijoita elossa ottamalla uusia tuotteita tarjolle.

"Suomessa on yli 640 leipomoalan yritystä. Isoja on kaksi, keskisuuria jonkin verran, mutta suuri osa on pieniä ja vielä pienempiä. Nyt ovat edessä tämän alan kohtalon kuukaudet."