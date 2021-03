Söin täällä: Vain kolme basilikan lehteä – Suosikkiyrtin määrä jäi Via Tribunalissa harmittamaan, vaikka muutoin pizzan päällä oli riittävästi täytteitä

Napolilaista pizzaa sanotaan kaikkien pizzojen äidiksi. Idea on, ettei täytteitä tarvita ylenpalttisesti. Yksinkertaisimmillaan tomaattikastike ja mozzarella riittävät.

Pirjo Loiskekoski

Pizzzan pohja oli pehmeä ja päällä oli runsaasti mozzarellaa ja tomaattikastiketta.

Pizza on syntynyt Napolissa, niin sanotaan. Tyypillisen napolilaispizzan päälle kootaan yksinkertaisia raaka-aineita ja se paistetaan nopeasti avotuliuunissa. Pohja ei missään nimessä saa olla rapea.

"Autenttista napolilaista" voi ostaa nyt myös Kolarin Äkäslompolosta. Via Tribunali -pizzeria avattiin siellä juuri ennen kevätsesongin alkua. Kyseessä on kolmas Via Tribunali, kaksi aiempaa sijaitsee Helsingissä.

Äkäslompolon kauppias, somepersoona Sampo Kaulanen raportoi syksyn ja talven mittaan Via Tribunalin rakennustöistä. Oli pakko testata uutta ravintolaa hiihtolomaviikolla.

Tilasin pitsan soittamalla, vaikka ravintola oli auki vielä viikolla 9. Kolmen viikon sulkutilan aikana pizzeria toimii vain noutoperiaatteella.

Valitsin con salamen, jossa oli tomaattikastiketta napolilaisista tomaateista, fior di latte mozzarellaa, napolin salamia, basilikaa ja oliiviöljyä.

Pizza oli maineensa veroinen: pohja oli pehmeä, tomaattikastike, juusto ja salami maukkaita. Täytettä oli riittävästi muttei liikaa. Hiihtopäivän jälkeen tällainen pieniruokainenkin jaksoi hyvin syödä koko pizzan, mikä on harvinaista.

Pettymys oli, että pizzan päällä oli vain kolme basilikan lehteä. Rakastan yrttiä ja se oli yksi syy, miksi valitsin juuri con salamen. Kun huomautin asiasta, sain kuulla, että runsaus ei ole napolilaispizzassa se omin juttu. Enemmänkin basilikaa kuulemma saa, kun varta vasten pyytää.

Pizzeria Via Tribunali, Tunturintie 16, Kolari

viatribunali.fi