"Iso kiitos kuuluu henkilöstölle, joka on ottanut standardin vaatimukset jokapäiväiseen toimintaansa" – Kalaneuvos Oy:lle myönnetty laatutodistus potkii jalosteiden vientiin lisävauhtia

Sastamalassa, Kaskisissa ja Turussa toimiva Kalaneuvos-konserni työllistää yhteensä 181 työntekijää. Yritykset käsittelevät yli 12 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa.

Kalaneuvos Oy:lle on myönnetty kansainvälinen Brand Reputation through Compliance (BRC) -elintarviketurvallisuussertifikaatti. "Sertifikaatin saanut yritys viestii, että tuotteet ovat luotettavia ja turvallisia. Vientimarkkinoilla BRC-sertifikaatilla on vahva maine ja se tukee Kalaneuvoksen viennin tavoitteita niin Euroopassa kuin Aasiassa", yritys kertoo tiedotteessaan.

BRC-auditointi on tehty uusimman BRC Food version 8 -kriteeristön mukaan. BRC Food on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja kattavin elintarvikkeiden laatua sekä turvallisuutta määrittävä standardi- ja laatujärjestelmä. Yritys saavutti korkean AA-tason helmikuussa.

”Olemme määrätietoisesti rakentaneet toimintamme vastaamaan yhä tiukkenevia globaaleja elintarviketurvallisuuden vaatimuksia. Tästä osoituksena meille on myönnetty 22. maaliskuuta The BRC Global Standard for Food Safety -elintarviketurvallisuussertifikaatti”, Kalaneuvos Oy:n toimitusjohtaja kalatalousneuvos Veijo Hukkanen toteaa.

Yrityksen mittava, 30 miljoonan euron tehdaslaajennusinvestointi vuonna 2019 ja vanhan puolen saneeraus tekivät sertifikaatin vaatimusten toteuttamisesta sujuvaa. Tiukkojen elintarviketurvallisuusvaatimusten täyttäminen huomioitiin jo investoinnin suunnitteluvaiheessa. Tuotantolaitoksen henkilökulkuun, materiaali- ja tuotevirtauksiin ja tuotantolaitteiden tehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.

"BRC Food -sertifikaatin saavuttamisesta iso kiitos kuuluu juuri omalle henkilöstölle, joka on ottanut standardin vaatimukset jokapäiväiseen toimintaansa mukaan ja noudattaa vaatimuksia”, yrityksen laatupäällikkö Susanna Viitaniemi kertoo.

Kalaneuvos sai ensimmäisten suomalaisten elintarvikealan yritysten joukossa jo vuonna 1995 kansainvälisen ISO 9002 -standardin mukaisen sertifikaatin.

BRC-standardin (entinen British Retail Consortium, nykyisin Brand Reputation through Compliance) ensimmäinen versio julkaistiin jo 1998.

