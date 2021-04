Porvoolainen elintarviketukku määrättiin hävittämään lihaa – puolalaislihan salmonellanäytetodistuksissa viranomaisten mukaan puutteita

PROKUVAT

Puolasta tuodun lihan salmonellanäytteet oli otettu eri laitoksessa kuin mistä Agrica Ab Porvoon Peruna oli tuonut lihaa Suomeen.

Porvoon ympäristöterveysjaosto on määrännyt elintarviketukku Agrica Ab Porvoon Perunan hävittämään jäljellä olevat 60 kiloa lihaa, joka sillä enää on varastossa sen Puolasta maahantuomasta 2 336 naudanliha- ja 1 860 siipikarjanlihakilosta. Syynä ovat puutteet jäljitettävyysasiakirjoissa ja salmonellatodistuksissa.

Porvoon ympäristöviranomaiset ovat aiemminkin huomauttaneet Agricaa asiakirjapuutteista, mutta se ei viranomaisen mukaan ole muuttanut toimintatapojaan kehotuksista huolimatta.

Porvoon ympäristöterveysjaosto määräsikin Agrican lopettamaan elintarvikkeiden elintarvikemääräysten vastaisen sisämarkkinatuonnin välittömästi.

Yrityksen tulee jatkossa ilmoittaa kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon sisämarkkinoilta maahantuomistaan lihalähetyksistä 14 vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta.

Velvoitteen noudattamista tehostettiin 10 000 euron uhkasakolla.

Agrica Ab Porvoon Perunan toimitusjohtaja Roger Nyqvist on harmissaan Porvoon viranomaisten toimista, jotka hänen mielestään ovat ristiriidassa Helsingin käytännön kanssa.

"Me olemme ottaneet esimerkkiä isommasta firmasta, joka on ainakin vuodesta 2016 tuonut tuotteita maahan. He ovat saaneet kiitettäviä arvosanoja Oiva-raporttiin viranomaisilta ja alkuun ostimme heiltä, mutta vuodesta 2019 lähtien olemme ruvenneet käymään kauppaa suoraan Puolasta ja tuoneet itse samoja tuotteita", Nyqvist sanoo.

Nyqvist on pettynyt siihen, että kun yritys on seurannut isomman toimijan esimerkkiä, se ei ole kelvannut paikallisille viranomaisille. Hän huomauttaa, että kyse ei ole terveysriskistä, vaan siitä, että numerot eivät tyydytä paikallisia terveystarkastajia.

"Viimeiset tarkastukset tehtiin helmikuussa, ja olen kaksi viikkoa sitten ostanut Helsingistä samaa lihaa ja se on aivan priimaa ja sitä saa myydä vapaasti ja tarjota ravintolassa vaikka raakana."

"En väitä, ettei me olisi tehty virheitä, mutta me ollaan toimittu hyvässä uskossa ja samoin kuin toinen yritys. Määräyksissä ei pitäisi olla tulkinnanvaraa, mutta ilmeisesti on, kun yhdellä paikkakunnalla voi toimia näin ja toisella ei."

