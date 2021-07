Kiinnostaako makumatka? Suuntaa Kuopioon, missä on "mualiman kulinaarinen napa"

Herkullista hortaa, makeita mansikoita, muistorikkaita makumatkoja – Pohjois-Savo on nimetty Euroopan gastronomiseksi alueeksi ensimmäisenä Suomessa.

Satoa-ruokafestivaalia juhlitaan Kuopiossa elokuun viimeisenä viikonloppuna Kauppakadulla ja Puijonkadulla, missä voi ostaa ja maistaa pieniä 3–6 euron arvoisia ruoka-annoksia katuruokakulttuurin hengessä ja nauttia samalla katumuusikoiden ja -taiteilijoiden esityksistä. Samaan aikaan torilla järjestetään Elonkorjuujuhla.

Oletko kuullut Euroopan gastronomia-alueista (ERG) tai siitä, että Kuopio on Suomessa ensimmäisenä saanut sellaisen tunnustuksen? Jos et, niin ei ihme, sillä tunnustus annettiin vuodeksi 2020 ja silloin iski korona. Juhlavuodeksi suunnitellut tapahtumat piti pääosin peruuttaa, mutta onneksi juhlavuotta saatiin venyttää vielä vuodella eteenpäin vuoteen 2021.

ERG-juhlavuonna Pohjois-Savo mainostaa olevansa maailman kulinaarinen napa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että alueella järjestetään ruuan ympärille kietoutuvia tapahtumia, kuten ruokafestivaaleja, marjastus- ja sienestysretkiä, kokkikursseja, ruokamatkapaketteja.

Mutta miksi juuri Pohjois-Savoon tultaisiin ruuan takia? Miksei yhtä hyvin Satakuntaan tai Etelä-Pohjanmaalle, missä on paljon elintarviketuotantoa, tai Etelä-Savoon, joka on jo pitkään markkinoinut ruokamatkailua?

"Koska täällä tehtiin päätös", sanoo ERG-Kuopion hankepäällikkö Ilona Sares. Hän muistuttaa, miten Tanska oli 30 vuotta sitten gastronomian Siperia, kunnes maan pääministeri päätti, että jotain pitää tehdä, ja perustettiin Tanskan ruokaorganisaatio, Food organization of Denmark. Nykyisin Tanskaan matkustetaan kokemaan kulinaarisia elämyksiä.

"Ruotsi tuli Tanskan jälkijunassa – tehtiin nykytilakartoitus ja selvisi, että Ruotsista tunnettiin 1990-luvulla lähinnä Ikean lihapullat. Nyt Ruotsikin on kuulu ruokamaa. Meillä Pohjois-Savossa päättäjät ja rahoittajat linjasivat maaseutustrategiassa vuonna 2013, että Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Sen jälkeen ei tarvittu enää kuin tekijät", Sares selvittää.

Sares lisää, että Suomessa on joka paikassa ihania raaka-aineita, mutta Pohjois-Savossa on kääritty hihat ja ruvettu töihin. "Meillä on neljäntoista hengen organisaatio tekemässä pitkäjänteistä työtä ruokamatkailumaakunnan eteen."

Matkailun kärkeen Pohjois-Savossa on nostettu luonnosta saatavat raaka-aineet ja sesongin ruuat. ERG-hankekokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan seitsemän osahanketta, joista osassa tuetaan yrityksiä maaseutumatkailun tuotteistamisessa, osassa taas järjestetään ruokamatkailutapahtumia. Myös hyvinvointipalvelut ovat osa matkailua.

"Pohjois-Savossa eletään luonnon rytmin mukaan: kalastetaan kesällä verkoilla ja uistimilla ja talvella pilkkien, metsästetään, syksyllä sienestetään ja marjastetaan. Maakunnassa tuotetaan lihaa, maitoa, marjoja, villiyrttejä. On neljä vuodenaikaa: kuulaat talvet, ihanat kesät. Kansainvälinen ERG-raati sanoi, että ehkä on aika kertoa tästä tarkoin varjellusta salaisuudesta muillekin", Sares naurahtaa.

ERG-juhlavuoden alla Pohjois-Savossa on kehitetty noin 60 erilaista ruokamatkailutuotetta sokkotreffeistä ruuan kanssa laavuruokailuun ja Kuopion maistelukierroksiin. Mukana on myös kulttuuria ja perinteitä. Hanketyöntekijät auttavat yrittäjiä tuotteistamisessa.

Esimerkiksi Majatalo Osula ja talonpoikaistila Kalapuro Maaningan Tuovilanlahdessa ovat saaneet ERG-hankkeesta apua markkinointiinsa.

"Kalapuron Johanna Penttisellä on upeita teelaatuja, mutta tarvittiin yleistä sparrausta – tuotekortit, pakkaukset, valokuvat tuotteesta, tarina – että niistä saatiin myyviä tuotteita", sanoo Niina Vänttinen, ERG-hankkeen viestintäasiantuntija, ja näyttää esimerkkinä kauniisti paketoitua Piian lemmenteetä.

Johanna Penttinen ja Mervi Rönkä tarjoavat Kalapurolla tarinallisia lounaita. Vänttinen opasti heitä jättämään kalvosulkeiset pois ja keskittymään itse tarinointiin, savon murteella tietenkin. "Ottakee vieraat tae käskyt harvenoo!" Rönkä kehottaa vieraita puoliselle eli syömään.

Mervi Rönkä on saanut ERG-hankkeesta neuvoja tuotteidensa markkinointiin.

Gastronomia-alueen rakentaminen ei ole helppoa eikä nopeaa, mutta on ERG on siihen hyvä työkalu, korostaa Sares. Verkosto tukee ja antaa vertailukohtia muissa maissa. ERG:ssä on järjestetty myös kansainvälinen ruokalahjakilpailu, jossa viime vuonna Kuopion alueelta sijoittui neljä tuotetta kymmenen parhaan joukkoon.

ERG:n nuorten kokkien kilpailussa osallistujien pitää tehdä valmistaa perinteinen resepti ja lisäksi oma uusi versio siitä. Ne tulee esitellä raadille englanniksi ja tehdä myös esittelyvideo.

"Se on nuorille huikea kasvun paikka. Siellä tulee hartioitakin ja lisäksi saa kavereita ympäri Eurooppaa", Sares toteaa.

Tastesavo.fi-sivulla on tarjolla makumatkoja sekä yksityisille että ryhmille. On tehdaskierroksia Lignell & Piispasen tehtaalle, joiden päälle on tarjolla illallinen Koivumäen kartanossa tai kolmen ruokalajin lähiruokaillallinen Puijon tornissa. Kallaveden risteilyllä pääsee maistelemaan Alahovin viinitilan marjaviinejä.

Tarjolla on myös panimokierroksia ja esimerkiksi ruokakävely tai kiertoajelu Maistellen Kuopiossa.

Pohjois-Savo on tunnettu myös laadukkaista juomistaan, joita tekee muun muassa vanha perheyhtiö Lignell & Piispanen.

Euroopan gastronomia-alue -tunnustusta voi hyvin verrata Euroopan kulttuuripääkaupunki -titteliin, mutta se on monipuolisempi, sillä kulttuurin ohella tavoitteena on kehittää ruuan ympärille kietoutuvia tapahtumia, yrittäjyyttä, maataloutta ja koulutusta.

Vänttisestä on ollut hienoa huomata, että esimerkiksi ravintolat kertovat entistä useammin, mistä annoksen raaka-aineet ovat peräisin.

"Melkein puolet matkailijoista hakee matkoilta kulinaarisia kokemuksia", Sares huomauttaa, mutta lisää, että gastronomista kulttuuriperintöä on vaalittava, ettei massatuotanto ja globalisaatio jyrää sitä alleen.

Sares muistuttaa vielä, että työ gastronomia-alueen eteen on pitkäjänteistä. ERG on ollut tukemassa esimerkiksi nimisuojahakemusta Suonenjoen mansikalle. "Me panimme hakemuksen liikkeelle, ja marjanviljelijäyhdistys vie sen maaliin. Nimisuojan hakuprosessi voi kestää neljäkin vuotta, mutta se tulee vaikuttamaan kaikkeen toimintaan siellä."

Savosta tunnetaan ennen kaikkea kalakukko, mutta maakunnassa on paljon muitakin herkkuja.