"Teillä on tarkkaan varjeltu salaisuus, joka kannattaisi kertoa muillekin" – Pohjois-Savon ruokaa juhlitaan nyt Euroopan laajuisesti

Kuopiossa julkistetaan tänään kansainvälisen ruokalahjakilpailun tulokset.

Kuopion alueen European Region of Gastronomy 2020–21 (ERG) avajaisia vietetään Kuopiossa tänään perjantaina illalla. Alue on ensimmäinen Suomesta, jolle on myönnetty gastronomia-alueen tunnustus.

ERG-verkostoon kuuluu 14 Euroopan maata. ProAgria Itä-Suomen hankepäällikön Ilona Sareksen mukaan siinä on kyse vastuullisen ruokamatkailun kehittämisestä.

"Suomi on tässä vähän jälkijunassa. Ruokamatkailu ei synny itsestään, vaan työtä täytyy tehdä pitkäjänteisesti", Sares korostaa.

Sares vertaa gastronomia-alueverkostoa Euroopan kulttuuripääkaupunkirakenteeseen. "Me olemme hakeneet gastronomia-alueen titteliä ja rakentaneet pohjaa vuodesta 2014. Juhlavuosi on tärkeä osa kiinnostuksen herättämisessä."

Kuluneena kesänä oli tarkoitus pilotoida yritysyhteistyötä ja matkailutuotteita kutsumalla matkanjärjestäjiä ja mediaa vierailuille, mutta korona rampautti suunnitelmat.

"Positiivista oli, että suomalaiset kiinnostuivat Suomesta, mikä on terve ilmiö. Kesä on ollut matkailussa varsin hyvä", Sares kertoo.

Kun Pohjois-Savo haki gastronomisen alueen tunnustusta, kansainvälinen tuomaristo viestitti, että kiinnostavimmat helmet löytyvät tuntemattomilta reuna-alueilta. "Teillä on tarkkaan varjeltu salaisuus, joka kannattaisi kertoa muillekin."

Aluetta pystyttiin koronakesänäkin esittelemään suomalaisille. Yksi kesällä Kuopiossa vierailleista oli toimittaja Riku Rantala, joka kirjoitti Helsingin Sanomien kolumnissaan, että kun hän tuli kokkaamaan paikallisen kokin kanssa, hänen ruumiinsa muuttui kultaiseksi, ja kun hän maistoi ruokaa, hän ymmärsi lintujen laulun.

"Jos näyttäydymme suomalaiselle tällaisena, niin uskon, että kelpaamme muillekin", Sares iloitsee.

Sareksen mukaan Suomi voisi ottaa mallia Irlannista, joka on vahva maatalousmaa ja jossa on saman verran ihmisiä kuin Suomessa. Irlantilaisen vienninkehittäjän mukaan ketterintä elintarvikevientiä on, että matkailijat ostavat tuotteet, laittavat ne matkalaukkuunsa ja vievät kotiin.