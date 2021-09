Tommi Tuomiselle toinen Michelin-tähti — tunnustus irtosi läskisoosilla ja tillilihalla

Kuvatoimisto Kuvio Oy+Martin Sommerschield

Finnjävel Salonki sai ensimmäisen Michelin-tähtensä.

Keittiömestari Tommi Tuomisesta tuli maanantaina Suomen ensimmäinen kahden Michelin-tähden keittiömestari, kun kotimaisiin perinneruokiin erikoistunut Finnjävel Salonki palkittiin yhdellä tähdellä. Miehen ravintolaista tähti on myönnetty aikaisemmin vuonna 2003 perustetulle Demolle. Finnjävel Salonki ansaitsi Michelin-tähden lisäksi palvelustaan myös Welcome & Service Award -tunnuksen.

Pohjoismaiden Michelin-tähdet vuodelle 2021 julkaistiin Norjan Stavangerissa maanantaina 13. syyskuuta.

”Kahden näin erilaisen keittiön luotsaaminen on tavallaan palkitsevaa. Demossa tiedämme 15 tähtivuoden kokemuksella olevamme oikeilla raiteilla, joten voimme keskittyä kyydin tasaisena pitämiseen. Sen vastapainona Finnjävel on puolestaan erittäin haastava, mikä samalla ruokkii keittiön luovuutta. Siellä meidän pitää todellakin osata miettiä asioita lanttulaatikon ulkopuolelta, pitäen kuitenkin huolta siitä, että annokset ja maut ovat tunnistettavia. Perinneruoat saavat osakseen huomattavasti enemmän ennakkoluuloja kuin tuontiruokalajit. Tillilihan tai läskisoosin myyminen modernille hyvän ruoan ystävälle voi toisinaan olla haastavaa lapsuuden traumojen potkiessa vastaan”, kertoo ravintoloitsija Tommi Tuominen tiedotteessaan.

Finnjävel sai alkunsa vuonna 2016 Helsingin Etelärannassa, kun Henri Alén ja Tommi Tuominen avasivat kaksivuotisen projektiravintolan. Ravintolan tarkoituksena oli toimia kunnianosoituksena kotimaiselle ruokaperinteelle.

Projektin jälkeen ravintola avasi uudelleen ovensa vuonna 2019. Ravintola on ajettu kahteen osaan: matalamman kynnyksen lounas- ja illallisravintola Salina sekä hienostuneempana fine dining -ravintola Salonkina. Ravintolat omistavat Tommi Tuominen, Timo Linnamäki, Samuil Angelov ja Henri Alen.

Suomalaisista perinneruoista Finnjävel Salongin listalta on läskisoosin ja tillilihan lisäksi löytynyt rössypottu, musta makkara, tirripaisti, kerroskiisseli, pannukakku, vispipuuro, muna-anjovis leipä, verilettu, kanaviilokki, rosolli, savusilakka, lammaskaali, röpörieska, apposet, lihapiirakka, kesäkeitto, rosetti, väskynäsoppa, karjalanpiirakka, porkkanalaatikko ja siskonmakkarakeitto.

"Suomalaiset ovat aina huolissaan siitä, että mitä ulkomaalaiset ajattelevat meidän ruoastamme. Enää ei tarvitse miettiä. Suomalainen ruoka on huikean hyvää, seistään sen takana ylpeästi selkä suorana ja nautitaan siitä yhdessä. Tämä tähti on suurin palvelus suomalaiselle ruokakulttuurille vuosikymmeniin. Suomalaisella perinneruoalla on paikkansa myös nykyajassa. Tämä on vahva osoitus siitä, miten pienellä päivityksellä voimme viedä perinteitä eteenpäin vielä sukupolvien ajan”, toteaa Tuominen.