S-ryhmä tuo kauppoihin amerikkalaisen kasvipohjaisen ruokatuotesarjan, joka on noussut Britannian ykköseksi

Wicked Kitchen -sarjassa on 25 eri tyyppistä ruokatuotetta puuroista pitsoihin ja kekseistä jäätelöihin.

Wicked Kitchen sai alkunsa vuonna 2012 amerikkalaisten kokkiveljesten Derek ja Chad Sarnon ideasta tarjota helposti lähestyttävää kasviperäistä ja kaikille maistuvaa ruokaa.

Wicked Kitchen on syntynyt Yhdysvalloissa ja lanseerattu Isoon-Britanniaan vuonna 2018. Suomeen tuotteet tulevat Euroopan mantereen maista ensimmäisinä ja ainoastaan S-ryhmään.

S-ryhmän mukaan kyseessä on yksi Suomen suurimmista kasvipohjaisten tuotteiden tuotelanseerauksista. Kategoriajohtaja Heidi Salmi arvioi, että tuotteilla on eniten kysyntää pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa, joten tuotteet tulevat ensin myyntiin niiden alueiden yli kahdessasadassa S-marketissa, Alepassa, Prismassa ja verkkokaupassa.

Alkuun myyntiin tulee tuotteita 25 eri kategoriassa: tuoreita valmisruoka-annoksia, tuorepastoja, pakasteaterioita ja -pitsoja, annoskuppiaterioita, annospuurokuppeja, keksejä sekä jäätelöitä.

Tuoreet valmisruoka-annokset valmistetaan Suomessa Helsingissä ja niihin käytetään suomalaisen Jospak Oy:n kierrätettäviä pakkauksia. Raaka-aineista suuri osa näihin tuotteisiin on Wicked Kitchenin mukaan paikallisia, mutta osa tulee ulkomailta yhtiön omilta tavarantoimittajilta.

Johtaja Mike Thelin Wicked Kitchenistä perustelee Suomen ja S-ryhmän valintaa ensimmäiseksi mannermaaksi sillä, että yritys halusi kumppaniksi vähittäiskaupan, joka on todella sitoutunut muutokseen. S-ryhmä on ilmoittanut tavoitteekseen, että sen myymästä ruuasta vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista vuonna 2030.

Kaikki Wicked Kitchenin tuotteet ovat 100-prosenttisesti vegaanisia ja maidottomia.

Wicked Kitchenin tuotenimet ovat englanniksi. Nimi tarkoittaa suomeksi "pirun hyvä keittiö".