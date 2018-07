Söin täällä: Etelä-Pohjanmaalla hampurilaisetkin mukailevat alueen pinnanmuotoja

Alajärveläislähtöinen Jykän grilli on laajentanut Seinäjoelle. Tasaisena nytkähtelevä asiakasvirta todistaa että grilli on löytänyt asiakkaansa myös Seinäjoella. Valikoima on Jykän grillillä hyvin perinteinen ja konsepti jokaiselle suomalaiselle tuttu: ruokaa saa sekä autoluukusta että jonottamalla myyntiluukusta.

Uhmaan kohtaloa ja otan rekkamiehen annoksen, vaikken ole mies enkä avoneuvoyhdistelmän kuljettaja. Annokseen kuuluu hampurilainen, jonka välissä on paistettu kananmuna, juusto ja pihvi, sekä "pienet" ranskalaiset.

Ranskalaiset eivät tarjoa yllätyksiä: ne ovat hivenen löysiä poimuranskiksia tavanomaisin maustein. Rapisevan paperin sisältä löytyvä hampurilainen sen sijaan vakuuttaa. Se on tuore, kuuma ja herkullinen eikä muistuta lainkaan pikaruokaketjujen tornimaisia hökötyksiä.

Hampurilainen on Etelä-Pohjanmaan pinnanmuotojen tapaan laakea, ison kämmenen kokoinen. Erityispisteet se ansaitsee kätevyydestä: sen voi vaivatta syödä vaikka yhdellä kädellä. Voin kuvitella, että ulkomuoto on todistanut toimivuutensa myös Seinäjoen yöelämässä. Auton takapenkit varmasti kiittävät.

Kullervonkatu 9, Seinäjoki, Jykän grillin nettisivu/