Klapilämmittäjä haluaa laadukasta pilkettä ja sitä saa vain järeästä puusta

Lieksalainen pilkeyrittäjä näkee markkinatilanteen valoisana ja kasvattaa tuotantoa. "Parikymmensenttinen koivu on parasta raaka-ainetta, rangoista pilkkeitä ei kannata tehdä."

Heikki Tolvasen suunnitelmissa on laajentaa pilkkeen valmistusta nykyisestä tuhannesta irtokuutiosta ja rakentaa toinen kuivatuskatos.

Metsuriyrittäjyydestä toimintansa aloittanut Metsäpalvelu Heikki Tolvanen on investoinut laadukkaan polttopuun valmistukseen ja myyntiin.

"Tavoite on kasvattaa laadukkaan ja puhtaan polttopuun valmistusta ja myyntiä. Nyt myynnissä oleva pilke loppuu kesken jo talvella enkä halua myydä ei-oota", Tolvanen suunnittelee.

Pohjois-Karjalan Lieksaan 2003 paluumuuttanut Tolvanen aloitti polttopuiden valmistuksen ja myynnin metsuriyrittäjän töiden ohessa ja erikoistui pihapuiden kaatopalveluihin.

Metsämekaanikon koulutuksen lisäksi hän on suorittanut myös metsätalousinsinööriopintoja.

Tolvanen on todennut omakotitaloasujien arvostavan pilkkeen laatua. Kysytyin on 30-senttinen koivupilke. Keskimääräinen irtokuution hinta on 60 euroa.

Menekkiä on myös 40- ja 50-senttisellä pilkkeellä sekä sekapuulla.

Tolvasella on kokemusta myös asiakkaista, jotka ovat moittineet polttopuun hintaa kalliiksi ja ovat hankkineet halvempaa huonolaatuista pilkettä muualta.

"Kun he ovat polttaneet märkää ja homeista puuta, he ovat palanneet takaisin asiakkaikseni."

Tolvanen aloitti yritystoiminnan vuonna 1999 Haminassa asuessaan metsurintöistä, joihin kuuluivat taimien istutusten ja taimikon raivausten ohella aluksi myös hakkuut.

"Pihapuiden kaatotöitä olisi edelleen, mutta niihin ei ole enää aikaa. Näin keväällä pilkkeiden valmistusaikaan puunkaadot sotkisivat päivärytmin."

Tolvanen hankkii laadukkaan koivu- ja sekapuuraaka-aineen lähialueen maanomistajilta pysty- tai hankintakaupoilla.

”Tänä talvena hankin kaikki raaka-aineen itse korjaamalla. Jatkossa tavoite on hankkia raaka-aine valmiina ja hoitaa itse vain kuljetus.”

Tolvasella on käytössään itse kuorma-auton alustalle rakennettu pilkkeen valmistuslinja, jossa käsityön osuus jää mahdollisimman vähäiseksi.

Pilkkeen ilmakuivatusta varten on rakennettu 30 metriä pitkä betonipohjainen teräsverkkokatos, johon mahtuu pilkettä 500 irtokuutiota.

Toisen katoksen rakentaminen on suunnitteilla.

Pilkkeen valmistuslinja on sijoitettu kuorma-autoalustalle ja sitä voidaan siirtää traktorilla vetämällä, jolloin varasto saadaan kattoa myöten täyteen.

Kuivatusvaraston täyttö aloitetaan perältä ja valmistuslinjaa siirretään katoksen sisällä valmistuksen edetessä. Varaston täytyttyä linja on siirtynyt kokonaan katoksen ulkopuolelle.

Raaka-ainepuun on oltava riittävän järeää. Optimaalisin on parinkymmenen sentin vahvuinen koivu, joka halkaistaan neljään osaan. Tätä järeämpi puu on halottava kahdeksaan osaan. Rangoista pilkettä ei kannata valmistaa, Tolvanen sanoo.

Puut nostetaan traktorin kuormaajalla syöttöpöydälle, josta ne saadaan vedettyä vaivattomasti pilkekoneen syöttöhihnalle. Kuljetin siirtää pilkkeen ylös puhdistusrumpuun ja puhdistuksen jälkeen pilke jatkaa matkaa kuivatukseen.

"Ilmakuivatuksessa on tärkeää, että pilkkeet ovat puhtaita. Jos pilkkeen seassa on roskia, se huonontaa puun kuivamista ja voi muodostaa hometta."

Pilkkeen valmistuksessa Tolvasella on käytössään Hakki Pilke 38 Easy, joka halkoo puut 38 sentin vahvuuteen asti.

"Jos on sopivaa puuta, tunnissa valmistuu pilkettä neljä irtokuutiota."

Ilmakuivatus edellyttää pilkkeen valmistamista ajoissa kevään aikana. Kuivatusvarasto on sijoitettava avoimelle paikalle ilmansuunta huomioiden.

"Kuivatuskatos on rakennettu etelä-pohjoissuuntaan, jolloin auringonpaiste tehostaa kuivatusta mahdollisimman pitkään."

Tolvanen toimittaa pilkkeet kotiinkuljetuksena Lieksan alueelle tilauskoon mukaan joko traktorin peräkärryllä tai auton peräkärryllä. Keskimääräinen toimitus on 8–10 heittokuutiota.

Yksi kymmenesosa puusta toimitetaan tuoreena. Kokonaistuotanto on tuhat irtokuutiota.

