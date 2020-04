Ruokakauppa kasvoi maaliskuussa yli kymmenen prosenttia — odottaa kovaa lisämyyntiä myös pääsiäisenä

Jarno Mela

Pääsiäinen on ensimmäinen juhlapyhä ja ruokajuhla näinä koronaeristäytymisen aikoina. K-Supermarket Munkkivuoressa pääsiäisen tuttuja ruokia ja herkkuja oli tarjolla jo alkuviikosta.

Pääsiäinen on ruoka- ja päivittäistavarakaupalle vuoden toiseksi suurin sesonki joulun jälkeen. Poikkeustilan olosuhteissa myös pääsiäisen aika on ruokakaupoille erityinen: ruokailu on arkena jo siirtynyt työpaikoilta ja kouluista koteihin. Pääsiäisenä perinneruuat syödään kodeissa omassa pöydässä.

Päivittäistavarakaupan myynnin arvo kasvoi tammi–helmikuussa 6,4 prosenttia. Helmikuussa oli karkauspäivän vuoksi yksi kauppapäivä normaalivuotta enemmän.

PTY ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto povaa maaliskuulle yli 10 prosentin myynnin kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pääsiäinen osuu kokonaan huhtikuulle tänä viime vuoden tapaan.

"Se on selvää, että Suomessa ruokakaupan myynti kasvaa selvästi."

"Pysy kotona -viesti on mennyt hyvin läpi. Päiväkotien, koulujen, yliopistojen ja työpaikkojen ruokailu on siirtynyt koteihin tai take away -ravintoloihin. Se näkyy päivittäistavarakaupan kasvaneessa myynnissä maaliskuun puolestavälistä lähtien", Luoto kuvaa ruokakaupan tilannetta.

Kuukausimyynnin kasvu ruokakaupoissa on tuntuva. Toisaalta ravintoloita ja suurkeittiöitä palvelevien food service -tukkujen pudotus on myös raju.

12. maaliskuuta alkoi kuluttajien hamstraus – säilykkeissä, kuivaruuassa ja vessapaperissa.

Keskon päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Harri Hellman kertoo, että kokonaiset tuoteryhmätkin loppuivat päivittäin. Hamstraus tasaantui, kun kuluttajat näkivät, että väliaikaisesti tyhjiksi myydyt hyllyt olivat taas täynnä tavaraa seuraavana kauppapäivänä.

"Koko elintarvikeketju tuottajalta teollisuudelle ja kaupan hyllyyn on toiminut erinomaisesti. Kotimaisen ruuan toimitusvarmuus on kultainen asia", Laine kiittelee.

Kotimaisen ruuan ja erityisesti luomun kysyntä on kasvanut. Tutut pääsiäisen elintarvikkeet, lammas, mämmi ja suklaamunat tekevät kauppansa

Keskon Hellmanin mukaan Keskon ketjussa K-kauppiasyrittäjä ostaa ja tilaa esimerkiksi kasvikset ja vihannekset itsenäisesti. Hän ei osannut vastata, onko myös tuottajalle maksettu hinta noussut vastaavasti.

SOK:n kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu arvioi, että "poikkeuksellisella tilanteella on viime viikkoina ollut suuria vaikutuksia päivittäistavarakauppaan, ja näin varmasti on myös pääsiäisen osalta."

"Tällä hetkellä viikonlopun suosio ruokaostoksissa on vähentynyt, ja enemmän myyntiä puolestaan osunut viikon keskivaiheille. Pääsiäiseen varaudutaan varmasti tänä vuonna hyvissä ajoin."

Alarodun S-ryhmän kokemusten perusteella tuotteiden saatavuus on pysynyt hyvänä. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen myymälä- ja tuotekohtaisiakin puutteita saattaa esiintyä:

"Uudenmaan eristäminen nostaa Uudenmaan alueen kysyntää."

Oletteko kysynnän kasvaessa S-ryhmässä nostaneet myös ruokatuotteiden tuottajille maksettua hintaa, kun esimerkiksi jauhelihan ja einesten kysyntä on ollut kovaa?

"Valitettavasti emme voi kommunikoida hintojen kehitystä. Se olisi kilpailulaissa kiellettyä signalointia", Alarotu vastaa.

Markkinaosuudeltaan maan kolmanneksi suurin ruokakaupan ketju on Lidl.

Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström arvioi, että pääsiäisen ostoksiin epidemia ja rajoitukset vaikuttavat sitä kautta, että perinteisiä isompia kokoontumisia ja sukujuhlia ei tällä kertaa järjestetä.

"Toisaalta uskon, että ihmisillä on poikkeustilanteessa tarve toistaa perinteitä, herkutella ja juhlistaa pääsiäistä pienemmässä piirissä mutta samaan tapaan kuin normaalisti."

Pääsiäinen on Lidlillekin tärkeä sesonki, joskaan ei yhtä pitkä kuin joulu tai kesä.

Kuluttaja suuntaa harvemmin ruokakauppaan ja hankkii isommat ostokset kerralla

