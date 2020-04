Kuluttaja suuntaa harvemmin ruokakauppaan ja hankkii isommat ostokset kerralla

Verkkokaupassa käsipareja on lisätty, mutta toimitusikkunat tilaajille ovat jopa viikoksi varattuja.

Koronatilanne näkyy ruokakaupan eri ketjuissa niin, että asiakkaat käyvät kaupassa harvemmin kuin normaalisti, mutta ostavat enemmän kerralla.

Ruoka ei Suomesta lopu, se on nyt nähty.

Kuluttajien ostoskäynnit kaupassa ovat harventuneet, ja keskiostos on noussut. Ostoskäynnit ovat suunnitelmallistuneet.

Ruuan verkko-ostaminen on lyönyt siinä määrin läpi, että kaupalla on ollut suuria vaikeuksia vastata kysyntään, vaikka käsiparia keräilyyn on palkattu lisää ja kuljetuspalveluita lisätty.

HOK-Elanto sulki kaikki ravintolansa ja siirsi näistä 800 henkilöä avuksi ryhmän päivittäistavarakauppaan kuormien purkamiseen, hyllyttämiseen ja asiakaspalveluun. Myös ruoan verkkokauppa kasvaa voimakkaasti HOK-Elannossa.

Keskon päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Harri Hellman arvioi, että pääsiäistä edeltävällä viikolla ruokakaupan myynti on 10–15 prosenttia normaaliviikkoa enemmän.

K-ryhmän ruuan verkkokauppa on Hellmanin sanoin "kasvanut räjähdysmäisesti". Käsipareja on lisätty, mutta toimitusikkunat tilaajille ovat jopa viikoksi varattuja.

"Pääsiäisen myynti säilynee viime vuoden tasolla. Kun ei olla matkoilla tai ravintoloissa, ihmisiä on enemmän kotona syömässä", Hellman ynnää.

Perheet ruokailevat yhdessä, mutta vanhemmat sukulaiset eivät koronasuositusten mukaisesti ole todennäköisesti vieraina.

Lasten virpomisten jäädessä väliin karkkien ja patukoiden myynti pudonnee.

