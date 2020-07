Alankomaissa koronatartuntoja kahdella uudella minkkitarhalla viikon sisään

Yli viidenneksellä Alankomaiden minkkitarhoista on todettu koronavirustartuntoja, ja tilojen minkit on lopetettu varotoimenpiteenä.

Johannes Tervo

Alankomaissa on jouduttu lopettamaan jo yli miljoona minkkiä koronaviruksen vuoksi. Arkistokuva.

Alankomaissa on todettu koronavirustartuntoja kahden uuden minkkitarhan eläimillä viikon sisään, uutisoi verkkosivusto Dutch News. Kaikki tarhojen eläimet on lopetettu tai lopetetaan pian varotoimenpiteenä.

Ensimmäinen tarhoista sijaitsee Sint Anthonius -nimisessä kunnassa, ja sen kaikki 3 500 minkkiä jouduttiin lopettamaan.

Toinen tarhoista sijaitsee Boxmeerissä, ja sillä on noin 12 500 minkkinaarasta poikasineen.

Tartunnat huomattiin, kun tarhoilla testattiin koronavirusta kuolleilta eläimiltä rutiininomaisesti.

Minkeillä on todettu tartuntoja nyt jo yhteensä 27 alankomaalaisella tarhalla, joiden kaikki minkit on lopetettu varotoimenpiteenä. Minkkejä on lopetettu maassa yhteensä yli miljoona huhtikuun jälkeen.

Viime viikolla Alankomaiden viranomaiset tiedottivat, että maassa on valmistauduttu jopa kaikkien maan minkkien lopettamiseen, jos uusia tartuntoja ilmenee vielä elokuun puolenvälin jälkeen.

Maassa on noin 120 minkkitarhaa, eli tartuntoja on havaittu jo yli viidenneksellä tarhoista.

